О локдауне, о вакцине от COVID-19, в том числе и русской, и выплаты ФЛП – в программе "6/9" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой говорил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Также нардеп рассказал об опыте других стран в борьбе с коронавирусом. Подробнее – читайте на 24 канале.

В предыдущей программе Скалецкая объяснила, почему в Европе больше больных, чем в Украине

О российской вакцине от COVID-19

Российскую вакцину очень любит пиарить партия ОПЗЖ, вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком. Они ее "впаривают" на всех каналах.

Но из ОПЗЖ заболело столько людей на коронавирус, как мне кажется, на них, возможно, россияне эту вакцину и испытали. Однако она не помогает. Я бы не позволил изготавливать вакцину стране, которая до сих пор производит "Ладу Приору".

Официальной возможности ввести российскую вакцину на украинский рынок и ее применять – нет. Мы это внедрили в законе. Я уверен, что официально – нет.

О локдауне в январе

Делать карантин с 8 по 24 января – это хотя бы имеет какую-то логику.

Вы ходите с инкубационным периодом примерно до недели. И потом еще примерно 2 недели. Делать карантин меньше, чем 2 недели – это бессмысленно. То, что рассказывал Степанов, что он разрывает цепь карантином выходного дня, то этим он только разрывает цепь логики. Это единственное, что внедрял этот карантин выходного дня.

Согласно отчету ВОЗ, ТРЦ, рестораны по уровню безопасности передачи коронавируса – значительно меньше, чем общественный транспорт.

Власть боится, – Железняк

Как внедряли прошлый локдаун: взяли все, что можно – и внедрили. Сейчас власть боится сделать резкие шаги. Ведь качество и целесообразность прошлого локудана вызывает вопросы.

Плюс карантин выходного дня уже окончательно убил доверие. Я думаю, что они хотели бы закрыть и общественный транспорт. Возможно, это было бы логично. Но люди, которые отвечают за это решение, боятся падения рейтингов власти.

О примере других стран

Бельгия – достаточно развитая страна. Я понимаю, как в этой стране внедряли локдаун. В них каждый двадцатый, тестируемых, только один имеет коронавирус. У нас – 34%, то есть больше чем каждый третий. О чем это говорит? Что наша статистика не дает ответа ни на что.

Никто не отрицает, что эпидемия бушует, что ситуация плохая, что нам нужно что-то делать. Как это делается в других странах? Получается министр, а желательно и премьер-министр, и главный санэпидемврач и говорят: "Уважаемые граждане, у нас статистика показывает, что через 2 недели будет определенное количество больных граждан, например – вдвое больше, чем сейчас. И мы понимаем, что через 2,5 недели у нас не хватает коек. Поэтому мы вынуждено вас отправляем из вашей работы".

У нашего Минздрава по прогнозам сложилось хуже чем в некоторых синоптиков. Потому что у нас 30 ноября министр здравоохранения говорил, что мы отменяем карантин выходного дня, он не сработал. Потом, наверное, пришел к премьер-министру и президенту, которые его "наказали". И 2 декабря он заявил, что карантин выходного дня дал результат.

Выплаты ФЛП

Достаточна сумма в 8 тысяч гривен? Давайте скажем откровенно – правда посередине. Чтобы открыть кофейню, это будет стоить минимум 100 тысяч гривен, также надо учесть обслуживание.

И здесь вам говорят: "Прости, ты месяц не можешь работать, но держи 8 тысяч гривен. Возможно". Вам говорят, что хотят вас закрывать, а когда откроют – не знают. Ничего точного при этой власти не бывает.

Если бы был выбор, что государство может дать 8, 16 или 30 тысяч гривен, то сейчас мы могли бы это обсудить. Если бы на дороги не закатали 30 миллиардоа – то каждому ФЛП могли бы выдать не 8 тысяч гривен, а по 32 тысячи. Достаточно 8 тысяч гривен? Мне бы хотелось, сказать как оппозиционному политику, нет, надо больше – но хорошо, если бы мы их заставили дать хотя бы эти 8 тысяч гривен.

Эти 8 тысяч гривен власть может выплатить только в этом 2020 году, так прописано в законе. Главное, чтобы они успели еще эти деньги найти, потому что в бюджете – дыра.

Больше – смотрите в видео программы.