Киев снова в оранжевой зоне карантина: что известно об ограничениях
Со 2 ноября Киев продолжит свое пребывание в оранжевой карантинной зоне. Да, ограничения для столицы останутся неизменными: до сих пор будет запрещена работа спортзалов, а в кафе и ресторанах можно будет отдыхать только до 22:00.
О попадании Киева в оранжевую зону карантина уже традиционно сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Кроме столицы, в оранжевую зону карантина попали еще 10 областных центров. Какими будут ограничения в Киеве – подробнее в материале 24 канала.
Ранее Предпосылок для красной зоны нет, – Рубан о ситуации с COVID-19 в Киеве
Почему Киев в оранжевой зоне карантина
Киев в оранжевой зоне карантина находится уже несколько недель. Все – из-за непростой ситуации с COVID-19 в городе. Заметим, что ранее глава Госпотреб службы Киева Олег Рубан рассказал, что никаких предпосылок попадания Киева в красную зону нет.
Он объяснил: пока в столице достаточно коечного фонда и сейчас загруженность в больницах составляет 60-70%.
Какие же ограничения ждут Киев
Уже традиционными, как для оранжевой зоны, остаются карантинные ограничения в Киеве.
Со 2 ноября будет:
- Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;
- Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;
- Запрещены плановые госпитализации в больницы: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;
- Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;
- Действовать ограничения будут для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масочным режимом.
- Перевозки в общественном транспорте могут обеспечиваться только с 50% наполнением.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Какова ситуация с COVID-19 в Киеве?По состоянию на 30 октября в столице зарегистрировали 36 768 инфицированных COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подхватил 741 человек.
В целом коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева. К сожалению, 743 больных умерли.
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