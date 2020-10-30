Со 2 ноября Киев продолжит свое пребывание в оранжевой карантинной зоне. Да, ограничения для столицы останутся неизменными: до сих пор будет запрещена работа спортзалов, а в кафе и ресторанах можно будет отдыхать только до 22:00.

О попадании Киева в оранжевую зону карантина уже традиционно сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Кроме столицы, в оранжевую зону карантина попали еще 10 областных центров. Какими будут ограничения в Киеве – подробнее в материале 24 канала.

Ранее Предпосылок для красной зоны нет, – Рубан о ситуации с COVID-19 в Киеве

Почему Киев в оранжевой зоне карантина

Киев в оранжевой зоне карантина находится уже несколько недель. Все – из-за непростой ситуации с COVID-19 в городе. Заметим, что ранее глава Госпотреб службы Киева Олег Рубан рассказал, что никаких предпосылок попадания Киева в красную зону нет.

Он объяснил: пока в столице достаточно коечного фонда и сейчас загруженность в больницах составляет 60-70%.

Какие же ограничения ждут Киев

Уже традиционными, как для оранжевой зоны, остаются карантинные ограничения в Киеве.

Со 2 ноября будет:

Запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещены плановые госпитализации в больницы: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

Действовать ограничения будут для массовых мероприятий: не более, чем 20 человек по соблюдению дистанции в 1,5 метра и с масочным режимом.

Перевозки в общественном транспорте могут обеспечиваться только с 50% наполнением.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала