Львов, Днепр, Одесса и другие крупные города попали в оранжевую зону: что изменится
Кабмин 9 октября обновил карантинные зоны. В соответствии с ними, Львов, Днепр, Одесса, Житомир, Ужгород и другие крупные города Украины попали в оранжевую зону. Новые ограничения начнут действовать с 12 октября.
Об обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
Кстати В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке
Какие крупные города попали в оранжевую зону
- Киев,
- Львов,
- Винница,
- Луцк,
- Днепр,
- Житомир,
- Ужгород,
- Ивано-Франковск,
- Одесса,
- Ровно,
- Полтава,
- Тернополь,
- Харьков,
- Хмельницкий,
- Черкассы,
- Чернигов,
- Черновцы.
Кроме этого, оранжевыми стали много меньших городов и районов.
Карантинные зоны / Карта Минздрава
Что изменится в городах
В оранжевой зоне, кроме ограничений зеленой и желтой, действуют новые ограничения. В частности, запрещена работа учреждений размещения, развлекательных и культурных заведений, спортзалов и фитнес-залов. Кроме того, нельзя проводить плановую госпитализацию и принимать новые смены в детские лагеря.
При проведении массовых мероприятий тоже действуют определенные ограничения: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала