Кабмин 9 октября обновил карантинные зоны. В соответствии с ними, Львов, Днепр, Одесса, Житомир, Ужгород и другие крупные города Украины попали в оранжевую зону. Новые ограничения начнут действовать с 12 октября.

Об обновлении зон карантина сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Кстати В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке

Какие крупные города попали в оранжевую зону

Киев,

Львов,

Винница,

Луцк,

Днепр,

Житомир,

Ужгород,

Ивано-Франковск,

Одесса,

Ровно,

Полтава,

Тернополь,

Харьков,

Хмельницкий,

Черкассы,

Чернигов,

Черновцы.

Кроме этого, оранжевыми стали много меньших городов и районов.



Карантинные зоны / Карта Минздрава

Что изменится в городах

В оранжевой зоне, кроме ограничений зеленой и желтой, действуют новые ограничения. В частности, запрещена работа учреждений размещения, развлекательных и культурных заведений, спортзалов и фитнес-залов. Кроме того, нельзя проводить плановую госпитализацию и принимать новые смены в детские лагеря.

При проведении массовых мероприятий тоже действуют определенные ограничения: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.



Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала