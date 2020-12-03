Поскольку в правительстве решили не продлевать в Украине карантин выходного дня, то теперь в стране действует оранжевая зона карантина. Какие ограничения предусматривает оранжевая зона – читайте далее.

Карантин выходного дня отменили, поскольку стабилизировалась ситуация в больницах, заявил накануне премьер Денис Шмыгаль. Поэтому в Украине как на выходные так и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны, сообщает 24 канал.

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Однако в Кабмине работают над решением по усилению карантинных ограничений. Шмыгаль заверил, что о соответствующем решении предупредят за 7 дней до введения новых ограничений.

Какие запреты действуют в оранжевой зоне карантина

запрещены концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более чем 20 участниками. При участии до 20 человек между ними должна быть дистанция минимум в 1,5 метра. Исключение составляют спортивные мероприятия по Единому календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей, с ежедневным контролем здоровья участников;

в кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%;

в музеях количество посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров. Такое же ограничение действует для спортзалов и фитнесцентров;

в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест;

запрещена работа дискотек и ночных клубов;

запрещена работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, буфетов, связанная с организацией досуга (то есть, в частности, теми же дискотеками);

с 22:00 до 7:00 заведения питания могут работать только с доставкой;

расстояние между столиками в кафе и ресторанах должно быть не меньше 2 метров, за одним столом не более 4 человек (не считая несовершеннолетних);

заведения должны иметь маркировку для соблюдения расстояния между посетителями, работники должны быть в масках, используемые средства защиты должны собирать в отдельный контейнер;

все заведения размещения должны остановить работу, кроме тех, которые предоставляют социальные услуги реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью, санаториев, курортов, стационарных отделений протезирования, протезно-ортопедических предприятий, относящихся к структуре Минсоцполитики;

запрещено посещать учебные заведения группами более чем по 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного специализированного художественного образования). Если более 50% учеников оказались на самоизоляции, то и такое посещение запрещено;

запрещены плановые госпитализации, кроме неотложных.

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