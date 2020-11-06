Киев уже более 2 месяцев не покидает оранжевую зону карантина из-за значительного распространения COVID-19. В столице так же, как и по всей стране, рекордными темпами растет суточный прирост больных. Ограничения, действительны для оранжевой зоны карантина, продолжат действовать в Киеве с 9 ноября.

Кроме Киева, в оранжевую зону карантина попали все города и районы страны, кроме тех, что стали "красными". Ни один город или район не попали в желтую или зеленую зону. О новом карантинное зонирования традиционно сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает 24 канал.

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Почему Киев в оранжевой зоне карантина

Ситуация с коронавирусома в столице остается напряженной. Там в последнее время фиксируют прирост в 800 – 900 инфицированных COVID-19 ежедневно.

По словам главы Держспоживслужбы Киева Олега Рубана, с такими темпами столица может вообще попасть в красную зону карантина через 2 недели.

Какие запреты действуют в оранжевой карантинной зоне

Запреты для оранжевой зоны остаются традиционными. Однако, по всей стране уже совсем скоро начнут действовать дополнительные ограничения, анонсированные в Минздраве.

С 9 ноября в Киеве будет:

Запрещена работа средств размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц;

Запрещена деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00;

Запрещенны плановые госпитализации в больнице: кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи;

Запрещена работа спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры;

Перевозки в общественном транспорте только с 50% наполнением.

Кроме того, если правительство примет рекомендованы МЗ дополнительные ограничения, то в столице могут ограничить работу ТРЦ. Там будут работать исключительно магазины, а вот зоны питания и детские комнаты будут закрытыми.

Также в магазинах и аптеках могут ввести часы для пожилых людей, чтобы они могли безопасно приобрести продукты или лекарства.

Более того – все массовые мероприятия тоже могут быть отменены в случае принятия соответствующих рекомендаций МЗ.