Пока Украина вынуждена защищаться от агрессии диктаторской России в Крыму и на Донбассе, на её западной границе уже 10 лет правит еще один, хотя и не такой явный, диктатор – Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

В последнее время он снова активизировался в своей риторике "этнической автономии венгров на украинском Закарпатье" – подробнее об этом в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Как демократ Виктор Орбан превратился в диктатора, почему Венгрия снова разжигает этнический конфликт на Закарпатье, и при чем здесь ФСБ России.

Конфликт на Закарпатье

В последние дни ноября в западном регионе Украины – на Закарпатье – снова вспыхнул конфликт связанный с местной этнической группой венгров. Сначала в одном из закарпатских ОТГ, во время присяги, новоизбранные депутаты исполнили гимн Венгрии.

Позже СБУ провела обыск в одном из фондов, связанным с венгерским правительством и изъяла печатную продукцию, которая прямо агитирует за "Большую Венгрию", имеется ввиду территориально, и создание, так называемой "Закарпатской автономии".

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто тут же заявил об ущемлении венгеро-язычного населения Украины и призвал ввести в регион миссию ОБСЕ.

И этот эпизод вызвал у меня массу аналогий и главный вопрос – откуда эти имперские замашки, почему Венгрия так рьяно пытается влиять на украинский регион и не похоже ли это на начало агрессии России против Украины?

С чего начинал Виктор Орбан

Ответ оказался на поверхности: вся проблема в модели правительства в Венгрии и лично премьер-министре Орбане – лучшем друге Путина. Он за 10 лет беспрерывного правления практически скопировал российскую модель правления, но оставил на ней некий европейский налёт

Начнем с политического пути самого Орбана и его правящей националистической партии "Фидес". Его политика построена на антииммигрантской риторике и обвинении стран Запада и лично американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве во внутренние дела.



Молодой Виктор Орбан / Архивное фото

Для привлечения голосов он активно муссирует тему так называемой "трианонской травмы", которая и направлена на Закарпатье в частности. Что это такое – расскажу ниже. Пока еще пару фактов диктаторства Орбана.

В Венгрии, как и в России, действуют законы об иностранных агентах, там подавляются независимые СМИ, а с апреля 2020 года на фоне пандемии COVID-19 приняты законы о ЧП, которые фактически позволяют Орбану единолично управлять страной с помощью указов и декретов.

Роль парламента – попросту нивелирована, а выборы на период чрезвычайного положения запрещены. И самое главное, что отменить такой режим может только Орбан. И что-то мне подсказывает, что добровольно он этого не сделает.

Как пример – чрезвычайное положение 2015 года, которое ЕС ввели из-за резкого наплыва иммигрантов в Европу. Так вот вся Европа это ЧП давно отменила, а Орбан в Венгрии – нет.

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Интересно, что путь политика Орбана начался в период развала СРСР на волне демократизации. Он, молодой юрист, в 1989 году получил грант от фонда Сороса на обучение в Оксфорде. Показательно, что после дружбы с Путиным Орбан резко обрушился на Сороса.

Прежде чем поехать на обучение в Оксфорд, Орбан создал в Венгрии партию "Альянс молодых демократов". Окрыленный вниманием со стороны американского капиталиста, поддерживающего демократические движения на постсовке, он активно продвигал партию к выборам 1990 года.

И партия даже получила 9% мест в парламенте. Но больше она получить и не могла, ведь с того момента и до вступления Орбана на пост премьера в Венгрии была выстроена избирательная модель, при которой абсолютного большинства не могла получить ни одна из партий.

Это и позволяло в парламент заходить большому количеству партий и это же служило сдерживающим фактором от зачатия авторитаризма.

Как Орбан превратился в диктатора

Но, почувствовав вкус власти, Орбан быстро превратил либеральную демократическую партию "Фидес" в националистическую, где он является неоспоримым лидером, который отбирает каждого члена партии лично.

Со временем партия все больше начала обретать черты не только национализма, но и ксенофобии и антисемитизма. Но на это закрыли глаза, ведь уже в 1999 году правительству Орбана удалось присоединить Венгрию к НАТО.

Но это только усилило аппетиты Орбана. Получив заветное, он тут же увеличил полномочия своей канцелярии, уменьшил полномочия парламента и начал прессовать СМИ.

Это и стало "ахиллесовой пятой" политика и его смели назначив новым премьером социалиста Ференца Дьюрчаня, который и был премьер-министров Венгрии вплоть до 2009 года.



Ференц Дьюрчань – бывший премьер-министр Венгрии / Фото Infostart

Но уже в 2010 году партия "Фидес" триумфально вернулась в правительство, а Орбан снова стал премьером. Но к этому моменту Орбан сделал выводы и решил, что лучшей моделью управления Венгрией будет германская, где ведущая роль в системе власти у премьер-министра.

Он тут же раздул свои полномочия и сократил парламент. Благодаря этому, если в 2010 году для получения конституционного большинства Орбану понадобилось 52% голосов избирателей, то уже в 2014 было достаточно 44%.

"Трианонская травма"

А чтобы электорат точно был на его стороне, он наделил правом голоса всех венгров, даже тех, кто никогда в Венгрии не был. Здесь мы и подошли к так называемой "трианонской травме", которая и касается Закарпатской области и этнических венгер, проживающих на её территории.

Почему она так называется? После Первой мировой войны по условиям Трианонского мирного договора Венгрия потеряла Закарпатье, которое позже стало частью Украины.

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И вот в мае 2010 года партия "Фидес" приняла закон, по которому представители венгерских меньшинств Закарпатья могут претендовать на гражданство Венгрии, а вместе с ним получают и право голоса. Именно оттуда растут ноги раздачи венгерских паспортов украинцам.

Да, венгерское меньшинство на Закарпатье нужно Орбану лишь для голосов за себя и свою партию. Ну и для подогревания электората внутри страны. Мол, вон какой Орбан собиратель земель венгерских.

Вот вам пример: в марте 2018 года Венгрия, так же как и сейчас, призывала миссию ОБСЕ войти на Закарпатье, мол там Украина притесняет венгров. На этой волне венгерские власти начали тайно выдавать паспорта. А уже в апреле в Венгрии прошли выборы в парламент.

Партия "Фидес" набрала большинство голосов и уже на следующий год Венгрия начала массово отбирать паспорта у украинских венгров. Мол не венгры они вовсе, а украинцы, которые мошенническим путем получили документ.

Влияние Путина на Орбана

Но вы спросите, где же этому научился европейский политик? С 2010 года Орбан несколько раз был в России и несколько раз принимал Владимира Путина в Будапеште. За 10 лет Орбан и Путин подписали целый ряд контрактов.

В 2014 году, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, в то время как ЕС вводила санкции против России, Орбан со спокойной душой подписал контракт с Кремлем на модернизацию АЭС в Пакше. Который, по слухам, он пообещал Путину еще в далеком 2009 взамен на поддержку.



Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото ТАСС

И обострение этнического вопроса на Закарпатье в период тяжелого диалога по Донбассу может быть совсем неслучайным. Венгерское издание "Директ36" еще в 2018 году заявило, что Путин имеет огромное влияние на Орбана.

Ведь расследователи издания зафиксировали встречи людей из окружения Орбана с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. Зачем? Остается загадкой.

Но, главное, что Орбан – хороший ученик. Бывший министр образования Венгрии Балинт Мадьяр в своей книге "Анатомия посткоммунистического мафиозного государства" очень ёмко обрисовал вопрос коррупции и олигархии в стране Орбана.

Это в Украине отдельные олигархи могут влиять на власть, в Венгрии всё иначе – там именно Орбан получил полный контроль за распределением денежных потоков, в том числе идущих из бюджета ЕС, между приближенными олигархами.

Это создает настоящий политический клан, при котором Орбан может стать фактически пожизненным правителем, ведь олигархи не допустят его ухода, он их кормит. Никого не напоминает? Один в один схема как в путинской России.

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И, как говорится, вишенка на торте – в ноябре 2020 года Орбан попросил Путина предоставить Венгрии российскую вакцину от коронавируса "Спутник-V", эффективность которой не подтвердила ни одна лаборатория мира.

Более того, Венгрия может стать первой и единственной страной Евросоюза, которая может начать производство российской пустышки, которая не имеет ни одного европейского сертификата.

Поэтому, когда мне говорят, что имперские замашки Орбана на Закарпатье не имеют ничего общего с агрессией Путина против Украины – я в это не верю.