В российском Оренбурге мужчина случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо. Он потерял сознание, находясь в закрытом лифте, который продолжал двигаться.

Мужчина, который едва не сгорел в лифте, попал в объектив камер наблюдения. Об этом пишет местное издание "Оренбург медиа".

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В самом начале видео мужчина зашел в лифт с сигаретой и стаканом прозрачной смеси. Вероятно, в стакане был налит алкоголь, но это лишь предположение.

Тогда мужчина зачем-то поджег смесь, пролив часть на себя. Сразу же загорелась его куртка и та часть смеси, что пролилась на пол.

Парень, устроивший пожар в лифте, скинул с себя куртку, которая продолжала гореть. Он пытался потушить огонь, но потерял сознание и повалился на пол.

После этого лифт прибыл на указанный этаж и остановился. Через несколько секунд мужчина пришел в себя и смог выбежать из лифта, за собой он потянул и куртку, которая продолжала гореть. Когда он выходил, его брюки горели. Какова его дальнейшая судьба – неизвестно.

В России мужчина поджег себя в лифте: смотрите видео (осторожно, не для слабонервных! 18+)