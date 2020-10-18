Любование осенней палитрой красок способно успокоить нервную систему, снизить уровень стресса и тревожности. Прогулка осенью стимулирует обменные процессы и повышает защитные силы организма. А если прогулку совместить с вкусным пикником, то можно провести замечательные выходные!

Редакция 24 канала собрала полезные советы для того, чтобы ваш осенний пикник был идеальным!

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Выберите локацию и время

Парк, лес, берег реки или озера – идеальное место для отдыха. Чем дальше от дороги и городской суеты, тем лучшим будет для вас пикник.

Выберите правильный день! Важно, чтобы на следующий день вам не нужно было идти на работу, а детям в школу.

Но перед тем, как планировать пикник, посмотрите погоду. Ведь осень – очень непредсказуемое время года.



Парк или лес – подойдут для осеннего отдыха / Фото pexels

Теплая одежда

Осеннее солнце уже не такое теплое, как летнее! Чтобы не заболеть после отдыха, стоит позаботиться о теплой одежде. Куртка, свитер и джинсы – будут идеальной одеждой для осеннего пикника. Но необходимо иметь с собой запасной теплый свитер и носки.

Особое внимание уделите ногам. Обувь должна быть не только подобранной по погоде, но и удобной. Поэтому отличным вариантом будут ботинки или кроссовки на толстой подошве. Будет хорошо, если они водонепроницаемы.

Позаботьтесь о зонтике или дождевике. Также рекомендуем взять водонепроницаемую подстилку, чтобы можно было сесть на землю или раскладные стулья.



Теплая одежда – важный элемент пикника! / Фото pexels

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Создайте атмосферу

Цветные пейзажи – это настоящая магия. Поэтому осень – это идеальная пора для душевных разговоров и глубоких размышлений.

Возьмите с собой фотоаппарат, а также различные активные игры. Например, мяч или фрисби.

Будет замечательно, если бы возле вашей локации находился дом, где можно было бы спрятаться от дождя или немного погреться.



Локация с домом будет идеальным вариантом для пикника / Фото pexels

Что приготовить на пикнике

Мясо, рыба и овощи на мангале – это любимое блюдо многих людей. Альтернативой мясу или рыбе можно выбрать сосиски, они никак не испортят вам отдых. Также классика пикника – картофель или другие овощи, печеные в фольге. Картофель можно запечь с салом, например.



Овощи можно поджарить на мангале / Фото pexels

Можно также взять с собой уже готовые блюда:

салаты из сезонных овощей или фруктов

сэндвич с курицей;

брускеты с помидорами.



Заготовки можно сделать дома / Фото pexels

А также не забудьте о напитках. Важно иметь с собой все необходимое для того, чтобы сделать теплый чай или горячий шоколад.

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Теплый напиток на пикнике / Фото unsplash

Безопасность

Последний, но один из важнейших элементов пикника – это аптечка. Прежде всего возьмите бумажные и влажные гигиенические салфетки, мыло и туалетную бумагу.

Что положить в аптечку: