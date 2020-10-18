Как организовать пикник осенью: полезные советы
Любование осенней палитрой красок способно успокоить нервную систему, снизить уровень стресса и тревожности. Прогулка осенью стимулирует обменные процессы и повышает защитные силы организма. А если прогулку совместить с вкусным пикником, то можно провести замечательные выходные!
Редакция 24 канала собрала полезные советы для того, чтобы ваш осенний пикник был идеальным!
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Выберите локацию и время
Парк, лес, берег реки или озера – идеальное место для отдыха. Чем дальше от дороги и городской суеты, тем лучшим будет для вас пикник.
Выберите правильный день! Важно, чтобы на следующий день вам не нужно было идти на работу, а детям в школу.
Но перед тем, как планировать пикник, посмотрите погоду. Ведь осень – очень непредсказуемое время года.
Парк или лес – подойдут для осеннего отдыха / Фото pexels
Теплая одежда
Осеннее солнце уже не такое теплое, как летнее! Чтобы не заболеть после отдыха, стоит позаботиться о теплой одежде. Куртка, свитер и джинсы – будут идеальной одеждой для осеннего пикника. Но необходимо иметь с собой запасной теплый свитер и носки.
Особое внимание уделите ногам. Обувь должна быть не только подобранной по погоде, но и удобной. Поэтому отличным вариантом будут ботинки или кроссовки на толстой подошве. Будет хорошо, если они водонепроницаемы.
Позаботьтесь о зонтике или дождевике. Также рекомендуем взять водонепроницаемую подстилку, чтобы можно было сесть на землю или раскладные стулья.
Теплая одежда – важный элемент пикника! / Фото pexels
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Создайте атмосферу
Цветные пейзажи – это настоящая магия. Поэтому осень – это идеальная пора для душевных разговоров и глубоких размышлений.
Возьмите с собой фотоаппарат, а также различные активные игры. Например, мяч или фрисби.
Будет замечательно, если бы возле вашей локации находился дом, где можно было бы спрятаться от дождя или немного погреться.
Локация с домом будет идеальным вариантом для пикника / Фото pexels
Что приготовить на пикнике
Мясо, рыба и овощи на мангале – это любимое блюдо многих людей. Альтернативой мясу или рыбе можно выбрать сосиски, они никак не испортят вам отдых. Также классика пикника – картофель или другие овощи, печеные в фольге. Картофель можно запечь с салом, например.
Овощи можно поджарить на мангале / Фото pexels
Можно также взять с собой уже готовые блюда:
- салаты из сезонных овощей или фруктов
- сэндвич с курицей;
- брускеты с помидорами.
Заготовки можно сделать дома / Фото pexels
А также не забудьте о напитках. Важно иметь с собой все необходимое для того, чтобы сделать теплый чай или горячий шоколад.
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Теплый напиток на пикнике / Фото unsplash
Безопасность
Последний, но один из важнейших элементов пикника – это аптечка. Прежде всего возьмите бумажные и влажные гигиенические салфетки, мыло и туалетную бумагу.
Что положить в аптечку:
- средства от расстройства желудка, активированный уголь;
- болеутоляющие препараты;
- сердечные препараты (если их вам выписал врач);
- антиаллергические средства;
- средства от порезов и ожогов: бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, а также специальный бальзам, который заживляет раны (например, мазь "Спасатель").