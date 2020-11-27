Готовились к терактам: оружие, которое нашли в НААН в Киеве, принадлежало охранной компании
Огромный арсенал вооружения, который изъяли правоохранители во время обысков в помещениях Национальной академии аграрных наук Украины, хранили там еще с 2014 года и постоянно пополняли.
Принадлежало вооружение охранной компании, члены которой воевали на Донбассе, сообщает 24 канал со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, группа мужчин готовилась к использованию арсенала в самом центре Киева.
Смотрите также В Киеве в аграрной академии нашли оружие и взрывчатку: словно готовились к войне
Какими были мотивы злоумышленников, выясняют сотрудники СБУ, полиции и Офиса Генерального прокурора.
Коррупционная составляющая
В полиции утверждают, что обыски в помещениях НААН проводились из-за хищения имущества академии чиновниками. По предварительному сговору с предпринимателями они якобы занимались сдачей в аренду земельных участков по чрезвычайно заниженным ценам.
Также, как задокументировали следователи, речь идет о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Аграрные компании, которые выращивали урожай на участках НААН, якобы занижали урожайность и делили между собой и руководством академии остатки.
Откуда взялось оружие
Гранатометы, автоматы, пистолеты, кучу гранат, и даже артиллерийские снаряды нашли силовики в полузаброшенных подвальных помещениях НААН во время обысков.
Оружие планировали использовать / Фото пресс-службы полиции Украины
Как утверждают правоохранители на условиях анонимности, доступ в здание академии аграрных наук злоумышленники получили после Евромайдана. Они, воспользовавшись ситуацией, якобы взяли помещение "под охрану от титушок".
Часть вооружения и снаряжения сохраняли еще со времен Майдана / Фото полиции Украины
Впоследствии эти люди основали частную охранную фирму.
Схроны создали в двух помещениях НААН. Часть вооружения начали хранить еще в 2014 году. Дополняли арсенал боеприпасов, которые привозили из Донбасса. У оперативников была информация о том, что злоумышленники готовились к терактам. Сейчас следователи выясняют всех фигурантов этого дела,
– рассказал собеседник 24 канала.
Большую часть оружия привезли из Донбасса / Фото полиции Украины
Смотрите видео обысков в помещении НААН:
Поделиться новостью