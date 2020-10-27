После неожиданного потепления и наступления бабьего лета во второй половине октября в Украину идет сезонное похолодание. Последним теплым днем будет 29 октября, а уже с 30 октября начнет ощутимо холодать и часть Украины накроют дожди.

В течение 31 октября – 1 ноября дожди накроют всю территорию Украины, а похолодает еще больше. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр. Обратите внимание Дожди, снега и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре Прогноз по похолоданию в ближайшие дни 28 октября – пока до сих пор солнечно и тепло, без осадков. Темпаратура воздуха на всей территории страны в пределах +13...+19 градусов.

– пока до сих пор солнечно и тепло, без осадков. Темпаратура воздуха на всей территории страны в пределах +13...+19 градусов. 29 октября – до сих пор тепло в пределах +13...+ 19 градусов, но на всей территории государства возможны незначительные осадки. В Крыму в течение дня ощутимо дождливо.

– до сих пор тепло в пределах +13...+ 19 градусов, но на всей территории государства возможны незначительные осадки. В Крыму в течение дня ощутимо дождливо. 30 октября – дожди накроют запад и север, где температура опустится до +10...+14 градусов. На юге и крайнем востоке также дожди. В центре, на юге и востоке температура в пределах +13...+19 градусов.

– дожди накроют запад и север, где температура опустится до +10...+14 градусов. На юге и крайнем востоке также дожди. В центре, на юге и востоке температура в пределах +13...+19 градусов. 31 октября – сильные осадки накроют всю Украину. На западе, севере и в центре похолодает еще сильнее – до +7...+10 градусов. На востоке и юге тоже похолодает, но не так сильно – +10...+15 градусов.

– сильные осадки накроют всю Украину. На западе, севере и в центре похолодает еще сильнее – до +7...+10 градусов. На востоке и юге тоже похолодает, но не так сильно – +10...+15 градусов. 1 ноября – до сих пор будут продолжаться проливные дожди на всей территории. Лишь на юге и в Луганской области температура воздуха будет подниматься выше отметки в +10 градусов.

Резкое похолодание – прогноз на 1 ноября / Укргидрометцентр