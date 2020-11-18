Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с профессиональным праздником – Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что сержантский корпус является основой украинской армии.

Также глава государства подчеркнул образцовое выполнение заданий. Поздравления опубликовали на официальной странице президента.

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"Сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач", – говорится в поздравлении президента.

Глава страны подчеркнул ключевую роль сержантов и старшин, которую они играют в подготовке воинов, а также, когда защищают украинскую землю от российского агрессора.

Украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и на собственном примере доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов,

– написано на сайте президента.

Спасибо за стойкость и героизм, – Зеленский

Зеленский также поблагодарил сержантский корпус за стойкость и героизм, которые проявляют при защите страны. И вспомнил воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины.

"Спасибо сержантам и старшинам, которые находятся в запасе и проходят службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения", – добавил он.