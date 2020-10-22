Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала основные причины того, почему белорусский народ вышел с протестами на улицы. По ее словам, на ситуацию повлияли потеря властью интернета и наглое отношение к людям со стороны власти, в частности в период эпидемии коронавируса.

Людей в Беларуси никто не слушал и не слышал

Об этом политик рассказала в комментарии ютюб-каналу "А поговорить". Она подчеркнула, люди в Беларуси на протяжении длительного времени не играли никакой роли в изменении политической ситуации в стране.

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"Кто нас слушал? Никто! Кучка чиновников, которые сидел там и все решали – вместо этого люди выполняли. Зачем интересоваться политикой, если ты ничего там не решаешь!?", – отметила политик.

Власть не обращала внимание на интернет

По мнению Тихановской, одна из главных причин протестов – власть упустила интернет.

Они так и остались в тех 90-х, 2000-х, где центральное телевидение создавало повестку дня. И все видели и верили тому, что показывали по телевизору. А тут настал интернет, и они не заметили, что начали появляться люди, которые открыто говорят о проблемах и коррупции,

– сказала бывшая кандидат в президенты.

Она считает, что, видимо, на это белорусские власти сразу закрывали глаза и не думали, что такой выброс получится.

Коронавирус и "хамское отношение" со стороны чиновников

Тихановская отметила, что люди в начале эпидемии увидели, что белорусы не означают ничего для власти.

"В тот момент, когда нужно было объединяться и помогать врачам, руководство государства, со своей стороны, махнуло на все рукой и бросило людей на баррикады с ковидом. И никакой помощи не предложили", – подчеркнула Тихановская.

В итоге, говорит она, люди сами начали помогать врачам – покупали маски, собирали деньги на аппараты искусственной вентиляции легких, создали фонды, занимались закупкой необходимых для борьбы с COVID-19 товаров.

"Люди начали понимать, что мы и сами справляемся. Взамен власти их здесь бросили и они почувствовали наплевательское отношение с их стороны", – отметила политик.

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Страну не нужно было закрывать на карантин

По словам Тихановской, в Беларуси не объявили эпидемию (имеется в виду не закрыли на карантин – 24 канал), и она такое решение тогдашнего президента поддерживает.

"На самом деле лично я понимала, что в нашей стране делать это не нужно. Потому что мы настолько являемся, так сказать, экономически нестабильными, что, если бы мы еще объявили эпидемию и оставили людей закрытыми в домах, не выпуская на работу, то очень быстро бы экономика вообще упала", – подчеркнула она.

Но все меняет "хамское отношение" со стороны власти и Лукашенко в частности.

Когда нам с экранов телевизора говорят, что коронавируса нет. И это его, что уже стало мемами, – лечитесь водкой, тракторы, намордники (так он называет маски). А о первом умершем человеке он заявил: "А что он хотел – со столькими болячками поперся на ту улицу". Это что такое? Ты, президент, и говоришь такое с экранов телевизоров о своих людях,

– возмутилась Тихановская.

Она считает, что Лукашенко следовало заявить следующее: "У нас в стране – ковид, и давайте все вместе с этим бороться. Мы не можем закрыть страну. Но мы можем помочь всем и каждому. Давайте как народ это пройдем вместе".

По ее словам, самопровозглашенный президент настолько оторвался от реальности и ему настолько наплевать на белорусов, что он считает уместным шутить на эту тему.

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Повлияла и избирательная кампания

Тихановская заметила, что людей вывели на улицы и события в начале избирательной кампании. Тогда Лукашеко начал один за другим удалять кандидатов с гонки. А относительно инициатив по подсчету голосов, которые начали появляться, то тогда он не понимал, что такое вообще может быть.

Он настолько не понимал чем дышит его народ, чем живут белорусы. Я более чем уверена, что это для него также было шоком, что произошло. Он никогда не мог бы подумать, что белорусы скажут свое "Я",

– констатировала она.