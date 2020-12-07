В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время текста документа пока нет.

Последний этап прохождения документа – передан на рассмотрение руководству. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховная Рада.

Важно Закон об особом статусе Донбасса: Разумков рассказал, когда его продлят

Ранее в СМИ начали распространять информацию, что законопроект №4467 предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год, то есть до 31 декабря 2021 года.

Заместитель председателя "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что закон необходимо принять, чтобы дать возможность нашим участникам переговоров продолжить мирные переговоры и сам мирный процесс.

4 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что закон об особом статусе Донбасса могут продолжить на следующей пленарной неделе.

Обратите внимание! Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Она прописывает порядок восстановления контроля Украины над этой территорией.

Что следует знать об этом законе