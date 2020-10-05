Председатель правления комбината не исключает, что забастовка может быть связана с выборами.

Об этом сообщил УНИАН и. о. председателя правления предприятия Сергей Новак.

"Сейчас на шахте "Октябрьская" осталось 20 мужчин и две женщины. Они чего-то ждут, ждут Волынца (председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец - УНИАН) с кем-то. С нами на контакты не выходят. Они игнорируют все возможные контакты", - сказал Новак.

Он отметил, что требование, которое было у шахтеров, выполнено - зарплаты были повышены дважды с 1 сентября и 1 октября.

"Нам неизвестно, почему они сидят в шахте. По поводу вопроса о заработной плате – мы подняли с 1 сентября и 1 октября. Разговоры о том, что должна быть зарплата 1000 долларов, потом минимальная 1000 долларов, потом 1000 евро – это не больше чем слова", - сказал он.

При этом Новак отметил, что у некоторых работников шахты и так была зарплата выше 1000 долларов до начала забастовки.

У некоторых людей зарплата была больше 1000 долларов до 1 сентября. Мы сделали анализ - на июль-август средняя зарплата была 596 долларов. У некоторых, кто работал в забое, у них была и 1000, и 1300, а у некоторых даже до 2000 долларов в эквиваленте. Понятно, что это в перерасчете и могут быть неточности, но тем не менее - 48-50 тысяч гривен, такая зарплата была на шахтах у некоторых людей,

- сказал Новак.

На уточняющий вопрос, может ли забастовка быть связана с выборами, Новак ответил, что не исключает такого сценария.

"Да, думаю, что это связано, но у меня для этого нет никакой доказательной базы", - отметил он.

Как сообщалось, 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что, поскольку дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, объявлено о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. В администрации комбината отметили, что с 1 сентября были повышены размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно было предложено повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 1 октября. Но, несмотря на это, работники отказываются прекратить протест и подняться на поверхность.