Кому "играет на руку" конституционный кризис в Украине и как быстро прекратить работу КСУ – в программе "69" с Артемом Овдиенко и Дарьей Кудимовой рассказала глава Партии "Голос" Кира Рудик.

Кроме этого, в эфире 24 канала, она ответила, какие партии ждут внеочередных парламентских выборов в Украине.

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Как остановить работу КСУ

Я согласна, что в стране невозможно жить, зная, что в стране где-то заседают судьи, которые являются либо агентами российской разведки, либо работают на Медведчука и Коломойского. Поэтому мы предлагаем изменить кворум. Это остановит их работу. Так они не смогут заседать, они не смогут ничего другого принимать.

Что делать дальше?

У нас будет время, которое мы должны использовать, как Верховная Рада, как страна, для 2-х вещей:

Нам надо сделать так, чтобы против судей, которые являются преступными, против тех, кто голосовал за отмену антикоррупционных законов, подать в Офис генпрокурора заявление о преступлении, что мы, как партия "Голос", уже сделали. Даже по действующему законодательству, если у Офиса генпрокурора будет время провести это дело, их могут снять. Мы должны изменить процедуру прохождения конкурса на должности в КСУ, чтобы заполнить свободные вакантные места и дополнительные, которые мы создаем законом о кворуме, действительно профессиональными, крутыми людьми, которые смогут протестовать злу.

Что это изменит?

Во-первых, у Офиса генпрокурора будет время сработать;

Во-вторых, они не будут получать деньги, потому что не смогут собрать кворум;

В-третьих, мы выиграем время;

В-четвертых, если все же вынесут обвинительный вердикт, то будут штрафы, посадки и таким образом мы снимем этих людей.

Кому выгоден конституционный кризис в Украине

Судьи сейчас будут манипулировать исключительно вопросом о языке. Единственная цель этого конституционного кризиса – сыграть на руку Коломойскому и Медведчуку. Именно поэтому манипулируют наиболее эмоциональными вопросами.

Сейчас и Коломойскому, и Медведчуку выгодно, чтобы все общество говорило о том, что отменят закон о языке. То, что происходит на самом деле, это манипулирующий шаг показывания силы от 2-х конкретных людей, которые не хотят Украине добра.

То, что сейчас больше всего нужно понимать людям, что это не борьба политических сил между собой. Это борьба сторонников "русского мира" со всеми остальными.

Кто хочет роспуска Верховной Рады

Внеочередные выборы могут быть выгодными для "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ. Представители этих фракций смогут получить более высокий рейтинг в парламенте, чем у них есть сейчас.

Но президент и его фракция "Слуга народа", вероятно, не наберут такое количество голосов, как на предыдущих выборах в 2019 году.

Скандальное решение Конституционного Суда: что известно

Конституционный Суд 27 октября 2020 года фактически отменил антикоррупционную реформу. В частности, речь идет об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и незаконное обогащение.

В ответ на это президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предлагает прекратить полномочия судей КСУ.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, который предлагает восстановить права НАПК.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала