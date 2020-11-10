У украинцев очень низкая экологическая грамотность. А государство не озабочено состоянием природы в Украине и не решает проблемы охраны окружающей среды.

Об этом идет речь в статье 24 канала "Бесценное богатство, которое не ценят: о состоянии природы в Украине". В частности, председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк в своем комментарии отмечает, что "украинцы не знают элементарных вещей, например, какие последствия могут быть из-за чрезмерного использования природных ресурсов".

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Эксперт привел типичные и актуальные примеры:

В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села.

Или засуха на Полесье в апреле этого года. Это самый влажный месяц – реки и болота должны быть полны воды, земля должна быть влажной... Но на Полесье распахано много территорий, которые были когда-то болотами, а перепаханная земля быстро высыхает. К тому же прошлой зимой выпало мало снега, поэтому болотам и грунтовым водам не из чего было восстановить запасы влаги. В результате ветер легко унес пересохший грунт, причинив пыльную бурю. А по болотам и лесам распространились пожары, потому что, опять же, воды в реках, озерах и болотах, которые раньше мешали распространению огня, очень мало.

"Прошлой весной в Украине сгорело больше всего лесов за всю историю наблюдений, – продолжает Василюк. – И хорошо, что в мае пошли дожди и остановили распространение пожаров. А что будет в следующем году? Никто не знает. Люди продолжают распахивать землю, осушают болота для добычи торфа... Министерство защиты окружающей среды даже во время пожаров выдало несколько разрешений на разработку торфяников на Полесье. Торф дает мизерный вклад в экономику страны. Но вред для природы из-за его добычи – колоссальный".

Председатель УПГ акцентировал внимание на таком важном моменте:

Активисты и журналисты могут поднимать проблемы и бить тревогу – скажем, о разорении земель или добыче янтаря и прочее. Но остановить такие негативные процессы может только государство. А оно этого не делает.

В статье также говорится о том, что украинские политики и чиновники, как правило, вспоминают об экологии и природе лишь накануне выборов, когда надо "попиарить" себя или покритиковать конкурентов. Реальными же делами они не занимаются. Более того, даже на предвыборных гонках политики говорят в основном только об экологии промышленных городов, ибо на этой болезненной для украинцев теме можно набрать электоральные баллы, которые помогут прийти к власти. Такие "государственные деятели" используют при этом фейки, манипуляции и двойные стандарты. И этим лишь отвлекают внимание от реальных проблем.