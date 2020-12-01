Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время правительственных совещаний относительно введения локдауна в Украине не поднимали вопрос о закрытии транспорта.

По его словам, не планируется ограничивать любой транспорт. Городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога якобы продолжат работать. Об этом Владислав Криклий рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", пишет ТСН.

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Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим,

– подчеркнул министр.

В то же время он заверил, что внутренние перелеты тоже отменять не будут, а вот что касается международного авиасообщения, – то будут принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации касаемо введения более жесткого карантина, но финальных дат нет", – добавил Криклий.

Кто будет иметь право пользоваться транспортом

Здесь тоже, очевидно, не предвидится никаких особых запретов. По словам Криклия, если людям не нужно будет ехать на работу или в ТРЦ, то загруженность транспорта (и соответственно риски инфицирования в нем) уменьшится.

"Вы помните, как ограничивалось в начале, когда критическая инфраструктура работала. Исходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно по бизнес-потребностям", – считает министр.

Кто и что раньше говорил о работе транспорта во время локдауна