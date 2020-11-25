Покиньте НАТО: российские пранкеры от имени Тунберг разыграли Трюдо
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они позвонили политику от имени экоактивистки Греты Тунберг и предложили "покинуть НАТО".
В разговоре интересы Тунберг якобы представляло доверенное лицо. Об этом сообщает The Guardian.
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Покиньте НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе,
– заявили пранкеры.
В ответ Трюдо отметил, что "мечтает о мире, в котором солдаты не нужны, но, к сожалению, мы еще не живем в этом мире".
Что еще пранкеры сказали Трюдо
- Тунберг волнует растущий международный кризис и ожидания мировой войны. Это все приводит к катастрофе. Трюдо ответил: "да, в самом деле".
- Экоактивистка призвала создать мир, в котором для каждого найдется место. В частности, для христиан и мусульман, Дональда Трампа и Владимира Путина, Бориса Джонсона, Джастина Трюдо, Греты Тунберг и других.
- Тунберг обвинила Меган Маркл в "манипулированиях".
- Кроме того, в разговоре пранкеры апеллировали к героям мультфильма "Южный парк" и просили его познакомить с ними Тунберг.
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