Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они позвонили политику от имени экоактивистки Греты Тунберг и предложили "покинуть НАТО".

В разговоре интересы Тунберг якобы представляло доверенное лицо. Об этом сообщает The Guardian.

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Покиньте НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе,

– заявили пранкеры.

В ответ Трюдо отметил, что "мечтает о мире, в котором солдаты не нужны, но, к сожалению, мы еще не живем в этом мире".

Обратите внимание! Телефонный разговор состоялся еще в январе 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Что еще пранкеры сказали Трюдо

Тунберг волнует растущий международный кризис и ожидания мировой войны. Это все приводит к катастрофе. Трюдо ответил: "да, в самом деле".

Экоактивистка призвала создать мир, в котором для каждого найдется место. В частности, для христиан и мусульман, Дональда Трампа и Владимира Путина, Бориса Джонсона, Джастина Трюдо, Греты Тунберг и других.

Тунберг обвинила Меган Маркл в "манипулированиях".

Кроме того, в разговоре пранкеры апеллировали к героям мультфильма "Южный парк" и просили его познакомить с ними Тунберг.

Заметим! Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Пранкеры неоднократно разыгрывали мировых лидеров.