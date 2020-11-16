На итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии 16 ноября активизировался вулкан. Дождь из пепла накрыл территории, где живут люди.

Местные службы зафиксировали огромное черное облако пепла, что покрыло весь остров и упала на прилегающие территории. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Когда произошло извержение вулкана

Вулкан активизировался 16 ноября в 10:24 по местному времени, его извержение длилось всего 4 минуты.

По данным Национального института геофизики и вулканологии – обсерватории Этны, взрыв сопровождался сдвигами и имел высокий уровень интенсивности.

Пока нет информации о пострадавших от извержения вулкана.



Извержение вулкана на острове Стромболи в Италии / Фото ANSA

Извержение вулкана на острове Стромболи: Видео INGV-OE Catania

Не первое извержение вулкана на Стромболи

Последний раз вулкан на острове Стромболи просыпался более года назад – 3 июля 2019 года. Тогда из-за стихии погиб итальянец, также пострадал иностранный турист.