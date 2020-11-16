На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан: фото, видео
На итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии 16 ноября активизировался вулкан. Дождь из пепла накрыл территории, где живут люди.
Местные службы зафиксировали огромное черное облако пепла, что покрыло весь остров и упала на прилегающие территории. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Когда произошло извержение вулкана
- Вулкан активизировался 16 ноября в 10:24 по местному времени, его извержение длилось всего 4 минуты.
- По данным Национального института геофизики и вулканологии – обсерватории Этны, взрыв сопровождался сдвигами и имел высокий уровень интенсивности.
Пока нет информации о пострадавших от извержения вулкана.
Извержение вулкана на острове Стромболи в Италии / Фото ANSA
Извержение вулкана на острове Стромболи: Видео INGV-OE Catania
Не первое извержение вулкана на Стромболи
Последний раз вулкан на острове Стромболи просыпался более года назад – 3 июля 2019 года. Тогда из-за стихии погиб итальянец, также пострадал иностранный турист.
Что известно об острове Стромболи и его вулкане?
Остров Стромболи является популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Его еще называют "маяком Средиземноморья". На острове постоянно проживает от 450 до 800 человек.
Вулкан Стромболи – один из самых активных на планете. Он имеет аж три кратера.
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