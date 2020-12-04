Подозреваемого в убийстве общественной активистки и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой – Игоря Редькина – могли освободить из-под стражи. Дело в том, что правоохранители накануне узнали: подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать вместе с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение".

В частности, речь шла об инсценировке сердечного приступа. Об этом накануне сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Теперь в МВД говорят: досрочное освобождение подозреваемого удалось предотвратить. Об этом на своей фейсбук-странице написал представитель МВД Артем Шевченко.

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Из-за своевременной огласки в медиа удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы,

– отметил он.

По словам Шевченко, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения – содержание под стражей – действует до 15 января.

Что известно об убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 года неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом.

Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.

Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические группировки, действующие при поддержке российских спецслужб.

В январе 2019 года полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ряде заказных убийств, среди которых и убийство Окуевой.

Среди них – 56-летний Игорь Редькин, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой.

Подозреваемым в организации убийства, вероятно, является Салах Хумаидов родом из Чечни.