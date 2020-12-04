В МВД предотвратили освобождение из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой: что известно
Подозреваемого в убийстве общественной активистки и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой – Игоря Редькина – могли освободить из-под стражи. Дело в том, что правоохранители накануне узнали: подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать вместе с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение".
В частности, речь шла об инсценировке сердечного приступа. Об этом накануне сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Теперь в МВД говорят: досрочное освобождение подозреваемого удалось предотвратить. Об этом на своей фейсбук-странице написал представитель МВД Артем Шевченко.
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Из-за своевременной огласки в медиа удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы,
– отметил он.
По словам Шевченко, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения – содержание под стражей – действует до 15 января.
Что известно об убийстве Амины Окуевой
- 30 октября 2017 года неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом.
- Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.
- Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические группировки, действующие при поддержке российских спецслужб.
- В январе 2019 года полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ряде заказных убийств, среди которых и убийство Окуевой.
- Среди них – 56-летний Игорь Редькин, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой.
- Подозреваемым в организации убийства, вероятно, является Салах Хумаидов родом из Чечни.
Кто такая Амина Окуева?Уроженка Одессы. Ранее ее звали Наталья Никифорова. Вышла замуж за чеченца и приняла ислам. Принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия. Участница Майдана, добровольно ушла защищать Украину на Донбасс. Остро критиковала власть России и Чечни.
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