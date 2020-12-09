От коронавируса 9 декабря скончался первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич. Ему было 84 года.

Кебич умер от остановки сердца. Об этом рассказал сын экс-премьера Олег Кебич, сообщает TUT.BY.

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Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял. По поводу похорон пока ничего не могу сказать, занимаемся этим вопросом,

– рассказал сын покойного.

Медики боролись за жизнь экс-премьера на протяжении 2 недель.

Что сказала Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже отреагировала на потерю.

Она выразила соболезнования родным экс-премьера.

Кроме того, политик отметила, что "мы никогда не получим ответ, можно ли было бы сохранить его жизнь, если бы государство серьезно относилось к пандемии.

Что известно о деятельности Кебича

С 1990 по 1994 годы Вячеслав Кебич занимал пост премьер-министра независимой Беларуси.

Во время первых президентских выборов Кебич баллотировался на пост президента. Тогда он получил 17% голосов избирателей.

Создал Белорусский торгово-финансовый союз.

Был кандидатом экономических наук и автором 2 книг.

Обратите внимание! Весной 2020 года, когда большинство стран ввело локдаун, в Беларуси не было никаких ограничений. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко посоветовал народу лечиться водкой, сауной и трактором.