От COVID - 19 умер первый премьер независимой Беларуси Кебич
От коронавируса 9 декабря скончался первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич. Ему было 84 года.
Кебич умер от остановки сердца. Об этом рассказал сын экс-премьера Олег Кебич, сообщает TUT.BY.
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Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял. По поводу похорон пока ничего не могу сказать, занимаемся этим вопросом,
– рассказал сын покойного.
Медики боролись за жизнь экс-премьера на протяжении 2 недель.
Что сказала Тихановская
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже отреагировала на потерю.
- Она выразила соболезнования родным экс-премьера.
- Кроме того, политик отметила, что "мы никогда не получим ответ, можно ли было бы сохранить его жизнь, если бы государство серьезно относилось к пандемии.
Что известно о деятельности Кебича
- С 1990 по 1994 годы Вячеслав Кебич занимал пост премьер-министра независимой Беларуси.
- Во время первых президентских выборов Кебич баллотировался на пост президента. Тогда он получил 17% голосов избирателей.
- Создал Белорусский торгово-финансовый союз.
- Был кандидатом экономических наук и автором 2 книг.
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