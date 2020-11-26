От COVID-19 умерла жена писателя Юрия Щербака
От коронавируса умерла Мария Щербак – жена украинского писателя Юрия Щербака. Сам писатель сейчас также лечится от COVID-19.
Это уже вторая потеря в семье Щербака за 2020 год. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил писатель Михаил Слабошпицкий.
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Только что сообщили о смерти от COVID-19 Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен ковидом. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе. Выражаем глубочайшие соболезнования семье,
– говорится в сообщении.
Что известно о Щербаке
- Юрий Щербаков – известный украинский писатель, сценарист, политик.
- Автор произведений "Чернобыль", "Как на войне", "Барьер несовместимости" и др.
- Возглавлял Комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
- Занимал должности посла Украины в Израиле, Канаде и США.
- Работал советником президента Украины Леонида Кучмы.
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