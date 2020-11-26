От коронавируса умерла Мария Щербак – жена украинского писателя Юрия Щербака. Сам писатель сейчас также лечится от COVID-19.

Это уже вторая потеря в семье Щербака за 2020 год. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил писатель Михаил Слабошпицкий.

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Только что сообщили о смерти от COVID-19 Марии Иосифовны Щербак, жены выдающегося писателя, политического деятеля Юрия Щербака. Сам Юрий Николаевич сейчас также болен ковидом. Дай Бог ему сил выздороветь и пережить это горе. Выражаем глубочайшие соболезнования семье,

– говорится в сообщении.

Что известно о Щербаке