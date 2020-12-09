Невидимые убийцы: от каких болезней чаще всего умирают люди
В течение последних 20 лет люди чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Однако есть и положительные новости. За последние 2 десятилетия средняя продолжительность жизни выросла на 6 лет.
Сейчас она составляет 73 года. Об этом свидетельствуют исследования Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба российского ВВС.
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Что еще показали исследования ВОЗ
- В 2019 в десятку самых распространенных заболеваний вошли уже 7 болезней, которые не передаются контактным путем.
- На планете необходимо срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней.
- Кроме того, необходимо радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи.
От чего чаще всего умирают люди
- болезни сердца;
- инсульты;
- хронические заболевания легких;
- инфекции нижних дыхательных путей;
- канцер;
- болезнь Альцгеймера;
- диарея;
- сахарный диабет;
- болезни почек.
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