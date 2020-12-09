В течение последних 20 лет люди чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии. Однако есть и положительные новости. За последние 2 десятилетия средняя продолжительность жизни выросла на 6 лет.

Сейчас она составляет 73 года. Об этом свидетельствуют исследования Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба российского ВВС. Актуально ВОЗ планирует намеренно заражать коронавирусом здоровых людей: для чего это нужно Что еще показали исследования ВОЗ В 2019 в десятку самых распространенных заболеваний вошли уже 7 болезней, которые не передаются контактным путем.

На планете необходимо срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней.

Кроме того, необходимо радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи. От чего чаще всего умирают люди болезни сердца;

инсульты;

хронические заболевания легких;

инфекции нижних дыхательных путей;

канцер;

болезнь Альцгеймера;

диарея;

сахарный диабет;

болезни почек. Обратите внимание! Исследование провели еще до начала пандемии коронавируса.