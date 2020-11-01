Бывший городской глава Павлограда на Днепропетровщине Иван Метелица умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Ему было 63 года.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким Ивана Метелицы. Об этом сообщила пресс-служба Павлоградского городского совета на официальном сайте.

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Почему умер Метелица

После заражения COVID-19 Иван Метелица находился в Павлоградской больнице интенсивного лечения. После ухудшения состояния здоровья его направили санавиацией в Днепр, в областную больницу имени Мечникова.

Он был целеустремленным человеком, ответственным, талантливым руководителем, внес весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Павлограда,

– рассказали депутаты Павлоградского городского совета.

Несколько дней мужчина находился в искусственной коме. Медикам не удалось его спасти.

Иван Метелица: что о нем известно