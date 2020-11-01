От коронавируса умер экс-мэр Павлограда Иван Метелица: что о нем известно
Бывший городской глава Павлограда на Днепропетровщине Иван Метелица умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Ему было 63 года.
Чиновники выразили соболезнования родным и близким Ивана Метелицы. Об этом сообщила пресс-служба Павлоградского городского совета на официальном сайте.
Обратите внимание Новости о коронавирусе 1 ноября: израильская вакцина, ни одного больного в Австралии
Почему умер Метелица
После заражения COVID-19 Иван Метелица находился в Павлоградской больнице интенсивного лечения. После ухудшения состояния здоровья его направили санавиацией в Днепр, в областную больницу имени Мечникова.
Он был целеустремленным человеком, ответственным, талантливым руководителем, внес весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Павлограда,
– рассказали депутаты Павлоградского городского совета.
Несколько дней мужчина находился в искусственной коме. Медикам не удалось его спасти.
Иван Метелица: что о нем известно
- Экс-мэр Павлограда с 1984 года работал на павлоградских предприятиях: Павлоградском механическом заводе, "Павлоградсельмаше" и "Ливмаше" на руководящих должностях.
- Начиная с 1990 года был заместителем председателя Павлоградского городского исполнительного комитета.
- А с 1994 года по 2006 год (с 2010 года по 2015 год) был городским главой.
- В 2015 году его избрали депутатом Павлоградского городского совета.
Поделиться новостью