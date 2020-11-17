От коронавируса умер экс-начальник Одесского вокзала Олег Сирота
Бывший начальник Одесского железнодорожного вокзала Олег Сирота умер от осложнений коронавируса. О смерти мужчины стало известно 17 ноября.
Пока неизвестно, какие сопутствующие заболевания были в Сироты. Об этом сообщает "Думская".
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Что известно об Олеге Сироте
Сирота возглавлял Малиновскую районную администрацию Одессы во время каденции мэра Эдуарда Гурвица. Впоследствии, когда главой Одессы стал Алексей Костусев, Сирота занял должность исполняющего обязанности начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета.
После работы в горсовете его назначили руководителем Одесского железнодорожного вокзала.
В феврале 2019 года полиция разоблачила начальника вокзала Сироту на вымогательстве взяток. По версии следствия, за разрешение работать на территории вокзала он требовал от предпринимателей по 200 – 300 долларов.
В то же время сам Сирота отрицал, что его задержали во время получения взятки. По словам мужчины, на допрос был вызван в качестве свидетеля.
Кто из украинцев умер от коронавируса в ноябре
- 1 ноября стало известно о том, что от осложнений коронавируса скончался бывший мэр Павлограда Днепропетровской области Иван Метелица. Он несколько дней находился в искусственной коме. Однако медикам все же не удалось спасти мужчину.
- 11 ноября от COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана Андрей Ена. Он был ключевым следователем по делу расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
- 16 ноября от коронавируса умер Александр Луговой, который выиграл на выборах мэра Конотопа.
- От COVID-19 17 ноября скончался 64-летний настоятель храма святого Георгия в Киеве Сергей Станкевич.
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