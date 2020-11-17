Бывший начальник Одесского железнодорожного вокзала Олег Сирота умер от осложнений коронавируса. О смерти мужчины стало известно 17 ноября.

Пока неизвестно, какие сопутствующие заболевания были в Сироты. Об этом сообщает "Думская".

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Что известно об Олеге Сироте

Сирота возглавлял Малиновскую районную администрацию Одессы во время каденции мэра Эдуарда Гурвица. Впоследствии, когда главой Одессы стал Алексей Костусев, Сирота занял должность исполняющего обязанности начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета.

После работы в горсовете его назначили руководителем Одесского железнодорожного вокзала.

В феврале 2019 года полиция разоблачила начальника вокзала Сироту на вымогательстве взяток. По версии следствия, за разрешение работать на территории вокзала он требовал от предпринимателей по 200 – 300 долларов.

В то же время сам Сирота отрицал, что его задержали во время получения взятки. По словам мужчины, на допрос был вызван в качестве свидетеля.

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