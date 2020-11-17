От коронавируса умер соратник Филарета Сергей Станкевич
От коронавируса 17 ноября умер настоятель храма святого Георгия в Киеве Сергей Станкевич. Ему было 64 года.
Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет выразил соболезнования жене отца Сергея, родным и близким и прихожанам Свято-Юрьевского прихода. Об этом сообщил сайт УПЦ Киевского патриархата.
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"Это большая потеря как для прихода святого Георгия, так и для всей нашей Украинской Православной церкви Киевского патриархата", – говорится в сообщении.
Когда состоится прощание с настоятелем храма пока неизвестно.
Что известно о Сергее Станкевиче
- Родился 22 апреля 1957 года в Киеве.
- В 1989 году вошел в движение за восстановление украинской церковной автокефалии. Принял участие в создании киевского кружка "Пласт".
- Отец Сергий принимал участие в создании Киевского патриархата и был многолетним сподвижником владыки Филарета.
- В 2019 году он поддержал идею Поместной украинской православной церкви.
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