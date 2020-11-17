От коронавируса 17 ноября умер настоятель храма святого Георгия в Киеве Сергей Станкевич. Ему было 64 года.

Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет выразил соболезнования жене отца Сергея, родным и близким и прихожанам Свято-Юрьевского прихода. Об этом сообщил сайт УПЦ Киевского патриархата.

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"Это большая потеря как для прихода святого Георгия, так и для всей нашей Украинской Православной церкви Киевского патриархата", – говорится в сообщении.

Когда состоится прощание с настоятелем храма пока неизвестно.

Справка. В начале сентября 91-летний Филарет также заразился коронавирусом. Его сразу отправили в больницу. Менее чем за 2 недели болезни, ему удалось ее побороть.

Что известно о Сергее Станкевиче