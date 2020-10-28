Епископ-помощник Каменец-Подольской диецезии Ян Еемец умер в больнице в Ланьцуте (Польша). Ему исполнилось 62 года.

Немец лечился от осложнений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили на сайте Католического медиа-центра.

Обратите внимание Половина из возможных коек заняты: для ковидных больных перепрофилируют дополнительные больницы, – МОЗ

Почему умер украинский епископ

Как отметили, епископ заболел COVID-19 и попал в больницу в Каменце-Подольском. Его состояние было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний. Дышать он мог лишь с помощью кислородной маски.

Ночью с 21 на 22 октября 2020 года епископа перевезли под кислородом в больницу в Ланьцуте. У него было поражено 85% легких. И хотя за несколько дней ему стало лучше, 27 октября 2020 года у него произошла остановка кровообращения.

Владыка тяжело переносил коронавирус, потому что имел сопутствующие заболевания. Он находился на лечении в Польше. Зато сегодня вечером епископ отошел к Дому Отца,

– отметили в Католическом медиа-центре.

Последние слова

Перед смертью Ян Немец прислал епископу-помощнику Каменец-Подольской епархии Радославу Змитровичу свое последнее сообщение: "Сила молитвы. Под Твою Милость. Благословляю".

О похоронах владыки сообщат позже.



Украинский епископ Ян Немец / Фото CREDO.pro

Ян Немец: что о нем известно