От коронавируса умер украинский епископ Ян Немец: что о нем известно
Епископ-помощник Каменец-Подольской диецезии Ян Еемец умер в больнице в Ланьцуте (Польша). Ему исполнилось 62 года.
Немец лечился от осложнений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили на сайте Католического медиа-центра.
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Почему умер украинский епископ
Как отметили, епископ заболел COVID-19 и попал в больницу в Каменце-Подольском. Его состояние было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний. Дышать он мог лишь с помощью кислородной маски.
Ночью с 21 на 22 октября 2020 года епископа перевезли под кислородом в больницу в Ланьцуте. У него было поражено 85% легких. И хотя за несколько дней ему стало лучше, 27 октября 2020 года у него произошла остановка кровообращения.
Владыка тяжело переносил коронавирус, потому что имел сопутствующие заболевания. Он находился на лечении в Польше. Зато сегодня вечером епископ отошел к Дому Отца,
– отметили в Католическом медиа-центре.
Последние слова
Перед смертью Ян Немец прислал епископу-помощнику Каменец-Подольской епархии Радославу Змитровичу свое последнее сообщение: "Сила молитвы. Под Твою Милость. Благословляю".
О похоронах владыки сообщат позже.
Украинский епископ Ян Немец / Фото CREDO.pro
Ян Немец: что о нем известно
- Ян немец в 1987 году получил священнические рукоположения в Перемышле.
- Он работал преподавателем Высшей духовной семинарии Каменец-Подольской епархии с 1993 года, а в 2001 – 2006 годах был ее ректором.
- С 2006 года он — епископ-помощник Каменец-Подольской диецезии Римско-Католической Церкви в Украине.
- Лозунгом владыки были слова "Ecce Agnus Dei"("Вот Агнец Божий").