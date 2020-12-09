Охрана президента США считается в стране одной из самых престижных и наиболее сложных. Ежегодно вступить в ряды элитного подразделения пытаются десятки тысяч человек.

На первый взгляд – это обычные телохранители, но если копнуть глубже, то выясним, что каждый умеет водить все виды транспорта, стрелять из всех видов оружия, а еще владеет несколькими иностранными языками, боевыми искусствами и обладает просто стальными нервами. Подробнее – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Их миссия – круглосуточно за всем следить. Например в 2011 году на тренировочный курс подали заявку почти 16 тысяч человек, но прошли его чуть меньше 160 человек. Из них только троих допустили к президенту.

Появление Секретной службы США

Секретная Служба США появилась в стране в 1865 году. Но первые ее задачи были совсем не связаны с охраной главы Белого дома. После окончания гражданской войны в Штатах, около трети наличного обращения были фальшивыми, так Авраам Линкольн приказал создать орган, который помог бы решить эту проблему. Так и появилась Секретная служба при Департаменте казначейства.



Авраам Линкольн / Фото из "Википедии"

Агенты имели схожие с тогдашними полицейскими права и тесно с ними сотрудничали. Однако вместо арестов – занимались изъятием незаконной наличности и ее утилизацией. Это уже потом, зарекомендовав себя как надежный инструмент в борьбе с мошенниками – ведомству предоставили больше полномочий. Они стали полноценными расследователями. Однако в то время об охране президента никто и не думал.

Иронично, что Линкольна убили следующей же ночью в театре. Но даже тогда, никто не догадался охранять президента. Пока в 1901 году не убили 25 президента США Уильяма Маккинли. Именно тогда Конгресс страны выдвинул идею переформатировать Секретную Службу и предоставить им полномочия для охраны.

Через год, в 1902 году ведомство уже на постоянной основе, кроме расследований и остальных своих обязанностей – начало оберегать глав Белого дома. За более чем полтора века агентство произвело столько техник и тактик, сталкивалось со столькими вызовами, что сегодня именно его принято считать если не самой мощной, то точно самой опытной структурой.



Секретная служба США / Фото Getty Images

В чем заключается работа

Вообще, у службы есть 2 миссии.

Первая – защита главы Белого дома, но в списке еще и бывшие президенты, их семьи и бывшие высокопоставленные чиновники. Вторая – расследование. В юрисдикции агентов такие же расследование, как и в остальных других правоохранительных органах страны.

Защита Трумэна

Первый серьезный вызов для ведомства произошел в ноябре 1950 года года во время президентства Гарри Трумэна. Глава Белого дома находился в гостевом доме. Один агент охранял вход, несколько полицейских стояли по периметру. Неожиданно на улице появились двое пуэрториканцев. Они без предупреждения открыли огонь. Их цель – вовсе не агенты и не копы, а Гарри Трумэн. Однако добраться до него не удалось.

Несмотря на то, что в спецназовца Лесли Кофельта выпустили 3 шара, ему не просто удалось сдержать наступление: он одним выстрелом, лежа на спине попал нападающему в голову, другого расстрелял (позже окажется, что пуэрториканец выжил), однако спастись самому не удалось. Кофельт умер еще до приезда скорой от полученных ранений. Одна из пуль прошила легкое – шансов не было.

Леслі Коффельт стал единственным агентом, который погиб на этой должности защищая президента / Скриншот из видео

Смерть Кеннеди

Если Трумэна спасти удалось, то Джона Кеннеди, к сожалению нет. По поводу Секретной Службы – эксперты и исследователи разделились на 2 лагеря:

критики говорят, что президента убили из-за того, что агенты были недостаточно внимательны. Ведь везде были многоэтажные дома с открытыми окнами. Позволить президенту ехать в открытом автомобиле посреди улицы окруженной такими зданиями – это нонсенс;

сторонники ведомства наоборот говорят, что тогда только начинали разрабатываться методики сохранения президентского жизни. Поэтому критиковать агентов здесь бессмысленно. Ведь тогда не было ни технологий, ни возможностей их получить.

Кеннеди убили из снайперской винтовки. Именно после его смерти в Секретной службе задумались над созданием контрснайперського подразделения.



Кеннеди застрелили в машине / Фото АР

Изменения после убийства брата Кеннеди

В июне 1968 года, после убийства Джона Кеннеди, убили и его брата Роберта. Для США и это событие было большим потрясением, что привело к изменениям. Не только в сфере охраны, но и в системе функционирования Секретной Службы.

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В том же 1968 году появился закон, обязывающий агентов охранять не только глав Белого дома, но и членов их семей, вице-президента, заместителей и остальные чиновников. Более того, их охраняли пожизненно. Или до тех пор, пока субъект охраны не женится или выйдет замуж. Тогда защита приходит. И как оказалось – охранять действующего президента – это уже не такая и сложная работа. Следить за бывшими должностными лицами или их детьми сложнее.

Нападение на Рейгана

В марте 1981 после выступления Рональда Рейгана в отеле Хилтон в Вашингтоне, на него напал мужчина, открыв огонь не только по Рейгану, но и по сопутствующим. Попасть ему не удалось. Президента собственным телом прикрыл агент Секретной Службы Тим Маккарти. Ему пуля попала в ребро, печень, диафрагму и легкое.



Покушение на Рональда Рейгана / Архивное фото

Маккарти удалось не просто выжить, но и даже вернуться на работу. Правда, уже не в секретную службу, а в полицию. Хотя, он получил звание героя, как и его коллега, который оперативно направил президентский автомобиль в больницу, чтобы убедиться, что президент не поврежден.

Рейгана удалось спасти, но Маккарти все равно считает это плохо выполненной работой. Ведь если бы они хорошо постарались, то стрелок вообще бы даже не достал пистолет. Однако права на ошибку у агентов и действительно нет. Действовать нужно максимально быстро и уверенно – это если говорить о работе уже непосредственно с президентом. А по подготовке – здесь все еще сложнее.

Перед тем, как лидер страны прибывает на какое-то событие, агенты просчитывают все до мельчайших деталей. Сначала в ход идет разведка, которая прилагает положение дел. Отталкиваясь от разведданных, агенты составляют план действий. Сценариев там десятки – на любую непредвиденную ситуацию. Программа защиты президента в принципе всегда одна – чтобы ни случилось, главу Белого дома нужно максимально плотно прикрыть своим телом и пытаться посадить его в лимузин, чтобы эвакуировать как можно дальше от эпицентра угрозы.



Работа в Секретной службе США / Фото АР

Требования к агентам

Требования к агентам достаточно строгие:

хорошая физическая подготовка,

наличие водительских прав,

знание иностранных языков,

стрессоустойчивость,

порядочность,

ответственность,

острое зрение,

менеджмент.

Обязательно нужно быть гражданином США в возрасте от 21 до 37 лет на момент поступления. Кстати, служба в армии не является ключевой, хотя обычно большинство агентов – это бывшие спецназовцы. Но наличие преимуществ еще не означает гарантированное поступление. Несколько раз в год все агенты проходят переквалификацию и должны подтверждать свои навыки на практике.

Ментальное здоровье – главное требование для поступления. Агент Секретной Службы при работе получает информацию и доступ к государственным тайнам и частной жизни высших должностных лиц страны. Чтобы избежать перевербовке или слива информации кандидаты проходят полный медосмотр: психолог, психотерапевт, тренинги, тесты и даже полиграф.

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