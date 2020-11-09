От Трампа требуют немедленно начать процесс передачи власти
Внепартийная организация Центр по передаче президентской власти в США признала результаты выборов "ясными". Там призвали пока еще действующего лидера США начать процесс передачи власти.
Также организация высказалась в поддержку победы Джо Байдена на президентских выборах. Об этом говорится в заявлении Center for Presidential Transition.
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Центр по передаче президентской власти призвал действующего президента Дональда Трампа запустить процесс передачи власти.
Мы призываем администрацию Трампа немедленно начать поствыборный переходный процесс, а команду Байдена – в полной мере использовать ресурсы, которые есть в наличии в соответствии с законом об изменении президента,
– отметили в организации.
В организации также добавили, политики-демократы заблаговременно приступили к планированию переходного периода, набрали опытную и дисциплинированную команду и подготовились к решению тех проблем.
Что известно о выборах президента США: главное
- 7 ноября американские СМИ написали, что кандидат от демократической партии Джо Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
- После этого Дональд Трамп заявлял, что планирует оспаривать результаты президентских выборов в Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов.
- Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил о "массовом иске в масштабах всей страны".
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