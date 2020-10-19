Неоднородность фракции "Слуга народа" стала очевидной, как только был раскрыт состав новой партии власти. На старте работы под куполом сразу выделились ключевые группы влияния. Это были группы Коломойского, Пинчука, "95 квартал", "соросята" и так называемое болото.

Итоги борьбы групп влияния в "Слуге народа"

Неоднородность фракции "Слуга народа" стала очевидной, как только был раскрыт состав новой партии власти. На старте работы под куполом сразу выделились ключевые группы влияния. Это были группы Коломойского, Пинчука, "95 квартал", "соросята" и т.н. "болото".

Более чем за год произошло существенное переформатирование ключевых групп влияния. На первые роли вышли те, кто год назад оставался "темными лошадками".

Спонсоры и организаторы

Политический проект "Слуга народа" первоначально создавался киевскими политтехнологами из участников "95-го квартала" при активном спонсорстве Коломойского (владеющего "1+1", где его и раскручивали).

Если говорить о самых старых (группах), то ими, безусловно, являются "квартальцы", поскольку все остальные примкнули уже по ходу процесса,

– считает эксперт Андрей Золотарев.

Первые группировки внутри СН сформировались под их спонсоров и организаторов. Но затем, когда "слуги" освоились в парламенте, новые группы начали переформатироваться вокруг центров влияния – способных оказать нардепам, в обмен на их голоса, материальную поддержку или иную услугу, контролируя и координируя их. А если такой центр терял свое влияние, то его группа переходила в спящий режим или просто распадалась.

Какие изменения произошли за этот год? Изначально в СН "рулил" триумвират "квартальцев", "приватовцев" и "соросят", плюс во фракции возникло еще несколько разных групп. Например, "группа Павлюка". Она стихийно сложилась вокруг Ильи Павлюка, который организовал избирательную компанию Зеленского и СН в ряде западных областей



Итоги борьбы групп влияния в "Слуге народа" / Фото СН

Ключевой должностью в новой власти оказался глава президентского Офиса. Вначале её занимал Андрей Богдан, что позволило "приватовцам" долго оставаться сильнейшей группой влияния в СН. Благодаря назначению на должность премьера Гончарука "соросята" конкурировали с ними.

Остальные группировки особо себя не проявляли (за исключением скандалов вокруг "группы Павлюка").

Первыми пали "соросята" и "группа Коломойского"

Это расклад изменился в начале 2020 года в ходе возникшего кризиса власти, спровоцированного целым рядом причин. Одна из главных – Коломойский (не без помощи из США) резко потерял своё влияние на процессы, а затем вообще стал "токсичным" для Зеленского и его окружения.

Кризис начался со скандала вокруг "пленок Гончарука", и начала его группа "приватовцев" – депутаты Бужанский и Дубинский. Возможно, задумка состояла в том, чтобы сформировать новый Кабмин, подконтрольный "приватовцам".

Но этот сценарий сразу же сломался: президент "временно простил" высмеивавшего его премьера, а первым свой пост потерял Андрей Богдан. Соответственно, тут же посыпалась и вся выстроенная Богданом схема, основанная на его постоянном "диалоге" с президентом, сводя влияние "приватовцев" к минимуму.

Спустя три недели после отставки Богдана, президент и его правящая партия поменяли "соросятское" правительство Гончарука на "ахметовский" Кабмин Шмыгаля. Точнее, в большей части "ахметовский". Помимо премьера Шмыгаля и министра энергетики Богуславец, в нем есть представители и других олигархов.

"Приватовцы" уже смирились со своим поражением. Их группа распадается и частично ориентируется на созданное Коломойским в качестве запасного аэродрома депутатское объединение "За будущее". Остальные пока будут находиться в долгом процессе выбора. Например, Александр Ткаченко, по нашей информации, сам попросил у Зеленского пост министра культуры, чтобы отойти от активной политической борьбы и сосредоточиться на распиле "культурных" бюджетов. Кроме этого, пост главы Минкульта позволяет Ткаченко завершить кейс Одесской киностудии, где он выступает партнером скандального киевского застройщика Андрея Вавриша.

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После приватовцев "посыпались" так называемые "соросята" – группа выходцев из грантовых общественных организаций, часть которых была ориентирована на Виктора Пинчука, часть – на посольство США и фонд Сороса "Возрождение". Их падение связывают с отставкой Кабмина Гончарука. Отдельные депутаты продолжают борьбу по методичкам заокеанских партнеров Украины. Часть ушла на вольные хлеба, как, например, Гео Лерос, который, по информации наших источников, ввязался в киевскую борьбу и на данный момент финансируется застройщиками Столаром (ОПЗЖ) и тем же Вавришем (группа Ткаченко).



У остальных есть несколько вариантов будущего:

пассивно ожидать нового переформатирования правительства с надеждой возвращения туда своих "единомышленников",

раствориться в других группах,

создать собственное депутатское объединение

дрейф в сторону умирающего "Голоса".

Ситуативные победители – группа Ахметова и группа Тищенко

Человеком, заменившим Богдана, стал Андрей Ермак – с ним Зеленский был давно знаком по телеканалу "Интер". Ермак одновременно был связан с ТРК "Украина" Рината Ахметова и стал мостиком между олигархом и новым президентом. Ахметов взял под своё крыло разваливавшуюся "группу Павлюка", превратив их в своих лоббистов внутри "Слуги народа".

За кулисами этого события остался незамеченным переход Зеленского к "боярско-олигархической" модели правления, и именно под неё было сформировано новое правительство, на которое наибольшее влияние получил Ахметов – оказывая его через премьера Шмыгаля и "энергетический блок".

Ситуативные победители – группа Ахметова и группа Тищенко / Фото ОП

По разным оценкам, "группа Ахметова" состоит из 50-70 депутатов Верховной Рады, часть из них – внефракционные, часть "зашита" в "Батькивщине" Тимошенко.

После возвышения Ермака следом поднялся и его кум Николай Тищенко, вокруг которого начала складываться собственная группа влияния, которая на текущий момент насчитывает 30-40 депутатов. Что характерно, наши собеседники как в ОП, так и в партии "Слуга народа" четко разделяют Тищенко и Ермака.

Тищенко общается с "первым" – это факт. Ермак действует через одних депутатов, а Коля (Тищенко – Авт.) – через других. Реально это многим не нравится, но у Тищенко есть определенный понятийный подход. Если он обещает решить вопрос – он его решает. Богдан отчасти был прав насчет его влияния на Зеленского,

– рассказал нам один из депутатов "Слуги народа".

Впрочем, политэксперты считают, что отдельная группа Тищенко – не более чем маневр. "Его (Тищенко – Авт.) влияние – это связи с Офисом президента. Это его хорошая коммуникация и дружба, родственные связи с руководителем Офиса президента господином Ермаком. В этом его ключевая заслуга", – подтверждает политический эксперт Руслан Бортник.

Судя по голосованию на праймериз, у Тищенко реально есть весомая поддержка среди депутатов. Но в то же время некоторые депутаты прямо говорят, что это зависит от ситуации. "То, что говорил Богдан, – не стеб. 100%. На Колю все публично наезжают, но я вам могу сказать, что половина из них потом бегает к нему решать вопросы. У нас есть версия, что Лерос разругался с Тищенко только из-за того, что решал вопросы Столара, а Коля его, мягко говоря, послал", – рассказывает наш собеседник в "Слуге народа"

Даже слухи о подключении Тищенко к Минской группе не такие уж и беспочвенные. Блогер Евгений Хурсин сообщал, что Зеленский остался доволен, как Тищенко разрешил ситуацию в Киеве, сформировав "незашкварные" списки и погасив все конфликты между столичными бизнесменами.

Кто теперь главный "слуга народа"?

Хотя политика Зеленского провалилась на всех направлениях, менее всего это заметно в темах по Донбассу (Зеленский обещал мир) и отношениях с США (ключевых для любого украинского президента). Там нет явных успехов, но нет и поражений, там просто ничего не происходит. Занимающийся данными направлениями Андрей Ермак сумел поставить это себе в заслугу, что и сделало его столь важным в глазах Зеленского. Кроме того, повторим, Ермак – это мостик к Ахметову.

В свою очередь, Тищенко использовал все свои связи в столице, чтобы создать хотя бы подобие новой киевской стратегии Офиса президента. Для Зеленского, у которого диалог с киевлянами становится все сложнее, это также очень важно. Таким образом, оказывающие большие услуги президенту Ермак и Тищенко стали новым центром влияния, вокруг которого начала собираться новая депутатская группа – пока еще остающаяся ситуативной, но стабильно набирающая вес.



Кто теперь главный "слуга народа" / Фото СН

Дело в том, что усиление групп Ермака и Тищенко происходит на фоне выстраивания новой модели управления государством – основанной на личном доверии Зеленского. По словам наших источников в СН, из более 200 депутатов лично на президента ориентируются не менее 150.

Так же своё влияние, пусть не такое большое, набирает группа Разумкова, правда, набирает куда медленнее. Пока что видимых преимуществ у неё нет – кроме кресла спикера, которым Разумков не злоупотребляет. Но у него остается перспектива на будущее – в качестве "островка стабильности", "третьей силы" и "золотой акции". А это привлекает определенный тип депутатов и их спонсоров.