Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на заседании правительства
Причины катастрофы АН-26 под Харьковом уже установлены. Впрочем, отчет относительно трагедии, скорее всего, озвучат на заседании правительства.
Об этом заявил на брифинге председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер Олег Уруский, передает "РБК-Украина".
Между тем Хотят все спихнуть на ребят: родственники погибших в катастрофе Ан-26 уже готовятся к суду
Единственное, о чем он сумел отчитаться на данный момент, это то, что:
- Причины трагедии установлены.
- Все организационные мероприятия осуществлены – говорится о захоронении погибших курсантов и выплатах.
Комиссия осуществит свой отчет на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем,
– уточнил чиновник.
Заседание Кабмина состоится 28 или 29 октября.
Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала
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