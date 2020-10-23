Причины катастрофы АН-26 под Харьковом уже установлены. Впрочем, отчет относительно трагедии, скорее всего, озвучат на заседании правительства.

Об этом заявил на брифинге председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер Олег Уруский, передает "РБК-Украина".

Между тем Хотят все спихнуть на ребят: родственники погибших в катастрофе Ан-26 уже готовятся к суду

Единственное, о чем он сумел отчитаться на данный момент, это то, что:

Причины трагедии установлены.

Все организационные мероприятия осуществлены – говорится о захоронении погибших курсантов и выплатах.

Комиссия осуществит свой отчет на следующей неделе на заседании правительства. После чего будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем,

– уточнил чиновник.

Заседание Кабмина состоится 28 или 29 октября.



Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала

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