Количество случаев нарушения боевиками перемирия на Донбассе в последнее время несколько возросло. В ОБСЕ отмечают, что передвижение гражданских лиц через линию соприкосновения и дальше ограничено. А с начала 2020 года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 85 – получили ранения.

Нарушение войсками оккупанта режима тишины

С начала действия перемирия на Донбассе ситуация с безопасностью остается относительно спокойной. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

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Хотя количество нарушений несколько возрастает.

В период со 2 до 15 ноября специальная мониторинговая миссия зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня, 238 было за предыдущий двухнедельный период,

- говорится в сообщении.

Блокировавание КПВВ и ограничение передвижения

В ОБСЕ отметили, что передвижение гражданских через линию столкновения и дальше оставалось ограниченным. Единственными возможными пунктами пропуска для людей оставались Станица Луганская и Новотроицкое – Еленовка. Там СММ фиксировала перемещение ограниченного количества гражданских лиц в обоих направлениях.

Также в миссии рассказали о 8 случаях ограничения свободы передвижения на местах. Все ограничения произошли в неподконтрольных правительству районах. БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно, вследствие глушения) в 15 случаях во время полетов с обеих сторон линии столкновения.

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Жертвы и пострадавшие среди гражданского населения

Наблюдатели подтвердили сообщения об 11 жертвах среди гражданского населения. Всего с начала 2020 года погибли 18 погибших гражданских, еще 85 получили ранения.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Украинская сторона его придерживается, а оккупанты постоянно нарушают.