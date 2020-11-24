В оккупированном Шахтерске мужчина поджег гранатометный выстрел, потому что хотел показать детям "фейерверк". Из-за этого он вместе с детьми попал в больницу.

Все они получили осколочные ранения, а 2-летний ребенок остался без глаза. Об этом сообщают СМИ оккупантов, пишет 24 канал.

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30-летний мужчина нашел корпус гранатометного выстрела (гранатометная граната, соединенная с пороховым зарядом) и решил принести его домой.

Вечером он позвал 3 несовершеннолетних детей во двор дома, достал из своего рюкзака боеприпас, вкрутил его в землю и поджег – произошел взрыв.

Где расположен город Шахтерск: смотрите на карте

Взрывы на Донбассе

10 ноября на взрывном устройстве подорвались 2 человек в Волновахе, которая находится под контролем Украины. Их госпитализировали.

Ранее вблизи шахты в оккупированной Горловке сработало взрывное устройство. Погибли три человека – отец, сын и племянник.

Важно! Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает, что для полной реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей нужно минимум 25 лет.