Ко Дню защитника Украины военная ВМСУ Мария Пышная получила в подарок новенькую квартиру в Одессе. Вдруг в сети вспыхнул немалый скандал. Дело в том, что летом женщина отдыхала в оккупированном Крыму и постила фото в соцсетях.

Из-за скандала Мария уже удалила фотографии, однако возмущение общества не утихло. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

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По информации СМИ, Мария Пышная проходит службу в Военно-Морских Силах ВС Украины уже давно. А в 2014 году переехала в Одессу вместе с другими коллегами.

Фото новенькой квартиры военная обнародовала на странице в фейсбуке. Там же она публиковала фотографии из Крыма, которые сделала недавно. Правда, после громкого скандала сообщения о посещении оккупированного полуострова женщина удалила.

В Вооруженных силах пока никак не прокомментировали ситуацию.



Мария Пышная получила в подарок новенькую квартиру в Одессе / Скриншот с ее фейсбук-страницы



Мария пышная посетила оккупированный Крым / Скриншот с ее фейсбук-страницы



Военнослужащая начала в Крыму / Скриншот с ее фейсбук-страницы