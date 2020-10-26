Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС. Им было отказано в применении меры пресечения экспрезиденту Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

В понедельник, 26 октября 2020 года, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом наворожили на фейсбук-странице САП.

До того В Антикорсуде отказались взять Януковича под стражу

Ходатайство направили в суд еще в июне 2020 года. Оно касалось применения меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе государства, подозреваемому в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье" Виктору Януковичу.

Прокурор САП не соглашается с таким решением суда и обжалует его в апелляционном порядке,

– отметили в посте.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что о рассмотрении апелляционной жалобы сообщат дополнительно.

Важно! Специализированная антикоррупционная прокуратура имеет 5 дней, чтобы обжаловать решение следственного судьи.

Также добавили, что, согласно Конституции Украины, лицо считают невиновным в совершении преступления, пока его вину не докажут в законном порядке и не установят обвинительный приговор суда.