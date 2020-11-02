Отказываются от мандатов: оппозиция Грузии бойкотирует результаты парламентских выборов
Грузинская оппозиция бойкотирует результаты парламентских выборов 31 октября. Политики отказываются от мандатов и требуют новых честных выборов.
Решение о бойкоте принял оппозиционный блок "Единое национальное движение", который на выборах получил 27,13% голосов избирателей. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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Протест также поддержали представители "Европейской Грузии", "Лело" и "Гирчи". Одна из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия заявила, что главным их требованием является проведение в стране новых парламентских выборов в свободной среде.
"Мы добьемся этого в ближайшее время", – заявила Мелия.
Парламентские выборы в Грузии: детали
- 31 октября в стране прошли парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая набрала 48,15% голосов избирателей. Ее представители получат 76 мандатов и смогут формировать правительство.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является лидером "Единого национального движения", еще в день выборов отказался от поста премьера.
- 1 ноября в Тбилиси начались массовые протесты из-за якобы сфальсифицированных результатов выборов. Возле здания парламента протестующие установили палаточный городок.
- В ОБСЕ заявили, что не имеют значительных замечаний к выборам в Грузии. Наблюдательница от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа отметила, что выборы состоялись конкретно и эффективно.
- В то же время в независимой организации "Transparency International – Грузия" сообщили о 170 нарушениях на избирательных участках Грузии. В частности, одни и те же люди голосовали по несколько раз.
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