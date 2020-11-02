Грузинская оппозиция бойкотирует результаты парламентских выборов 31 октября. Политики отказываются от мандатов и требуют новых честных выборов.

Решение о бойкоте принял оппозиционный блок "Единое национальное движение", который на выборах получил 27,13% голосов избирателей. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Протест также поддержали представители "Европейской Грузии", "Лело" и "Гирчи". Одна из лидеров грузинской оппозиции Ника Мелия заявила, что главным их требованием является проведение в стране новых парламентских выборов в свободной среде.

"Мы добьемся этого в ближайшее время", – заявила Мелия.

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