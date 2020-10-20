Во время выступления в Раде Владимир Зеленский отметил важность местных выборов 25 октября. А также напомнил о всенародном опросе, который состоится в этот же день.

Глава государства подчеркнул, что будет ждать ответа на 5 вопросов. Кроме этого, Зеленский озвучил вопрос самому себе, сообщает 24 канал.

Важно Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде: главное из речи президента

Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да,

– заверил Зеленский.

Отметим, что накануне президент сформировал список из 5 вопросов, ответы на которые хотел бы услышать от украинцев. Подробное об этом – читайте по ссылке.

Хочу через 5 лет сказать, что мне не стыдно, – Зеленский

По его словам, вечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах в Украине. Однако от разговоров проблемы не исчезнут, поэтому нужно работать.

Президент подчеркнул, что знает обо всех пунктах его предвыборной программы, которые пока еще не выполнены. Зеленский заверил, что они ежедневно указывают ему путь и дают энергию, чтобы воплотить мечту.

"Я хочу передать следующему президенту вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполнен. И искренне сказать вам, дорогие украинцы, что мне перед вами не стыдно", – объяснил он.

Ежегодное обращение президента Зеленского к Раде: онлайн-трансляция