В течение нескольких часов с момента схождения 14 вагонов грузового поезда 28 октября полицейские нашли подозреваемого. Мужчина признался в том, что намеренно повредил часть железной дороги.

По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего местного жителя, сообщили в полиции Днепропетровской области. Он утверждает, что скрутил части колеи для заработка.

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Подозреваемый говорит, что открутил части полотна для заработка. Имущество "Укрзализныци" он отнес в пункт приема металлолома.

Что известно о масштабной аварии на железной дороге Днепровщине

Когда грузовой поезд проезжал через поврежденный участок, часть вагонов перевернулась. Из-за этого уголь, который перевозил поезд, рассыпался на месте аварии. В результате инцидента работникам "Укрзализныци" пришлось задержать немалое количество поездов.



Из-за повреждения железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд / Фото полиции Днепропетровщины

Воровство путей

Полицейские довольно быстро разыскали подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом. Судя по всему, злоумышленник даже не подумал о возможных последствиях воровства железнодорожного полотна. Если бы с рельсов сошел пассажирский поезд, количество жертв могло бы быть огромным.



Убытки от инцидента немалые / Фото Владимир Жмак

Несмотря на серьезность преступления правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Если вину мужчины признает суд, ему грозит лишь до трех лет ограничения свободы. Кроме того, служители Фемиды могут осудить нарушителя на 2 года исправительных работ.

Смотрите видео признания задержанного в повреждении железной дороги под Кривым Рогом: