Открыли несколько дней назад: на Белорусской АЭС произошла авария – детали
На атомной станции в городе Островец 9 ноября произошла авария. Хотя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыл АЭС только 7 ноября.
На АЭС нужно заменить отдельное измерительное оборудование. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси, передает телеграм-канал Nexta.
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Что произошло на АЭС
На станции взорвались трансформаторы напряжения. Следовательно турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию.
К счастью, пострадавших нет.
Что этому предшествовало
- Первую белорусскую АЭС в городе Островец Гродненской области строили в течение 10 лет.
- 7 ноября Лукашенко открыл станцию.
- Тогда политик заявил, что Беларусь стала ядерной державой.
- К слову, против строительства АЭС выступала Литва, поскольку станция расположена в 50 километрах от Вильнюса.
- Страны Балтии были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС.
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