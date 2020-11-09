На атомной станции в городе Островец 9 ноября произошла авария. Хотя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыл АЭС только 7 ноября.

На АЭС нужно заменить отдельное измерительное оборудование. Об этом сообщили в Минэнерго Беларуси, передает телеграм-канал Nexta. К теме Беларусь становится ядерной державой, – Лукашенко на открытии первой в стране АЭС Что произошло на АЭС На станции взорвались трансформаторы напряжения. Следовательно турбина первого энергоблока пошла на полную ревизию. Поэтому АЭС пока перестала вырабатывать энергию. К счастью, пострадавших нет. Что этому предшествовало Первую белорусскую АЭС в городе Островец Гродненской области строили в течение 10 лет.

7 ноября Лукашенко открыл станцию.

Тогда политик заявил, что Беларусь стала ядерной державой.

К слову, против строительства АЭС выступала Литва, поскольку станция расположена в 50 километрах от Вильнюса.

Страны Балтии были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС. Обратите внимание! В Беларуси около 3 месяцев продолжаются протесты против действующей власти. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.