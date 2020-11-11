Страна Латинской Америки Никарагуа решила открыть "почетное консульство" в России. И все бы ничего, но почему-то выбрала для этого город в оккупированном россиянами украинском Крыму – Симферополь. В МИД Украины отреагировали жестко.

Никарагуа заплатит за неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, причем и деньгами, и политическими репутационными потерями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

О начале скандала Оккупанты в Крыму откроют так называемое консульство Никарагуа

Речь идет об открытии Никарагуа "почетного консульства" в оккупированном Симферополе. Напомним, посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес посетила Крым без согласования с Украиной. И там вручила "почетному консулу" Олегу Белавенцеву консульский патент.

Министр сообщил, что Украина неоднократно публично и официально предупреждала власть Никарагуа о последствиях "откровенно недружественного шага". Украина не оставит этот шаг без реакции политической и экономической.

МИД Украины инициировало применения против Никарагуа экономических санкций,

– заявил Кулеба.

Ведь открытие "почетного консульства Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь" – абсурдное грубое нарушение международного права и украинского законодательства, "мизерный и жалкий шаг".

Своим поступком, говорят в МИД Украины, Никарагуа просто подыгрывает российской агрессии. Кулеба подчеркнул: нельзя поставить под сомнение, что Крым является украинским.

Я хочу заверить, что мы будем применять санкции к любой стране, не уважающей территориальную целостность и суверенитет Украины, и предпринимающей шаги, подобные тем, что сделала Никарагуа,

– заверил министр.

Никарагуа – первая и единственная страна, которая после аннексии Крыма Россией в 2014 году решилась пойти против здравого смысла и международного сообщества.

Однако, заметим, россияне очень радуются новости об открытии хоть какого-то "консульства" на оккупированном полуострове. В СМИ РФ уже развернули кампанию под лозунгом "мы прорвали дипломатическую блокаду".

Тем временем Венгрия и Украина готовы перевернуть страницу: Кулеба и Сийярто обменялись дипломатическими смс