Украина готовится к 35 годовщине Чернобыля: что должен сделать Кабмин – указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы. Также в документе говорится о мерах по обеспечению экологической безопасности.
Подробнее об указе Зеленского по подготовке к годовщине Чернобыля
Согласно документу, Кабинет Министров должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. Говорится, в частности, о лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.
Обратите внимание Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС
Кроме того, правительство должно:
- принять меры по совершенствованию системы оперативного реагирования, в том числе мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное;
- проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан;
- обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.
Также должны быть:
- актуализированная общегосударственная целевая экологическая программа обращения с радиоактивными отходами,
- общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
Среди прочего Кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Говорится и о мерах чествования подвига участников ликвидации последствий аварии.
Это план должен предусматривать:
- проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю годовщины катастрофы;
- проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий;
- широкое освещение таких мероприятий.
В то же время официальный Киев запланировал провести в Украине тематическую международную конференцию.
Советуем ознакомиться Экскурсия в Чернобыльскую зону: как добраться в город-призрак Припять
Что известно о Чернобыльской катастрофе? Чернобыльская катастрофа – серия взрывов и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Произошла 26 апреля 1986 года. Тогда более 10 тысяч человек погибли в день катастрофы или в течение нескольких недель после нее.
В целом количество пострадавших в результате этой катастрофы оценивают миллионами людей.
Поделиться новостью