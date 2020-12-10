Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35 годовщине Чернобыльской катастрофы. Также в документе говорится о мерах по обеспечению экологической безопасности.

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Согласно документу, Кабинет Министров должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. Говорится, в частности, о лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.

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Кроме того, правительство должно:

принять меры по совершенствованию системы оперативного реагирования, в том числе мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное;

проанализировать и актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и по социальной защите пострадавших граждан;

обеспечить контроль за эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели.

Также должны быть:

актуализированная общегосударственная целевая экологическая программа обращения с радиоактивными отходами,

общегосударственная программа снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Среди прочего Кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Говорится и о мерах чествования подвига участников ликвидации последствий аварии.

Это план должен предусматривать:

проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю годовщины катастрофы;

проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий;

широкое освещение таких мероприятий.

В то же время официальный Киев запланировал провести в Украине тематическую международную конференцию.

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Что известно о Чернобыльской катастрофе? Чернобыльская катастрофа – серия взрывов и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Произошла 26 апреля 1986 года. Тогда более 10 тысяч человек погибли в день катастрофы или в течение нескольких недель после нее.



В целом количество пострадавших в результате этой катастрофы оценивают миллионами людей.