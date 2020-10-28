Дмитрий Разумков поручил срочно пересмотреть решение об отмене парламентской аккредитации для некоторых журналистов, в частности проекта "Следствие. Инфо". Ранее парламентский комитет по свободе слова запретил представителям некоторых СМИ посещать Раду.

Спикер Верховной Рады узнал о предложении пресс-службы аппарата Рады о лишении некоторых СМИ аккредитации, находясь с визитом в Германии. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

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Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Рады Разумков дал срочное поручение пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения их аккредитации,

– отметила Туний.

У Разумкова отмечают, что журналисты таких проектов, как "Следствие.Инфо" имеют безоговорочное право доступа к первоисточникам в Раде и гарантированное право на журналистскую деятельность.

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