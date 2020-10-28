Разумков отреагировал на отмену аккредитации журналистов в Раде и дал срочное поручение
Дмитрий Разумков поручил срочно пересмотреть решение об отмене парламентской аккредитации для некоторых журналистов, в частности проекта "Следствие. Инфо". Ранее парламентский комитет по свободе слова запретил представителям некоторых СМИ посещать Раду.
Спикер Верховной Рады узнал о предложении пресс-службы аппарата Рады о лишении некоторых СМИ аккредитации, находясь с визитом в Германии. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний.
Читайте также Совет запрещает части СМИ посещать свои заседания
Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Рады Разумков дал срочное поручение пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения их аккредитации,
– отметила Туний.
У Разумкова отмечают, что журналисты таких проектов, как "Следствие.Инфо" имеют безоговорочное право доступа к первоисточникам в Раде и гарантированное право на журналистскую деятельность.
Кому и почему запретили доступ в Раду
- 28 октября стало известно, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил сотне журналистам из 22 СМИ посещать парламент, среди них "Следствие.Инфо".
- Решение приняли из-за обращения руководителя пресс-службы аппарата совета Ирины Кармелюк. Она попросила лишить аккредитации журналистов тех изданий, которые не освещают деятельность парламента.
- Впоследствии нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба пояснила, что депутаты проголосовали за весь список, не ознакомившись, кого к нему отнесли.