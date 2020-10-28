Отмена электронных деклараций повлечет значительный регресс антикоррупционных реформ в Украине. Как следствие, может представлять угрозы для безвиза и препятствовать получению транша от МВФ.

Конституционный суд Украины выполнил прихоть некоторых нардепов и отменил большую часть антикоррупционной реформы. Об этом сообщила пресс-служба организации Transparency International.

Заметьте Скандальное решение Конституционного суда: как это повлияет на украинцев

Исполнительный директор Transparency International в Украине Андрей Боровик заявил, что такое решение КС "спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине".

Эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи чиновников останутся без наказания за ложь в декларации,

– подчеркнул Боровик.

В организации также призвали Владимира Зеленского использовать свое право на законодательную инициативу. Однако подчеркнули, что новый закон уже не повлияет на тех чиновников, чьи декларации были под прицелом.

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Что говорят в Евросоюзе

Решением Конституционного суда обеспокоены и в Евросоюзе. В комментарии УНИАН заявили, что финансовая поддержка Украины неразрывно связана с независимыми и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

ЕС рассматривает институты для борьбы с коррупцией, созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа, как важнейший инструмент для превращения Украины и для более тесных политических и экономических связей с ЕС,

– говорится в сообщении.

В ЕС также отметили, что в случае запроса от украинской власти готовы помочь найти пути, необходимые для восстановления правовой определенности.

Обратите внимание! 27 октября 2020 года Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Кроме того, КС также отменил положение о незаконном обогащении, электронное декларирование и полномочия НАПК.