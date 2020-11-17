Большинство украинцев возмутило решение Киевского апелляционного суда отменить арест президенту-беглецу Виктору Януковичу. Однако в структуре считают, что любые обвинения в их сторону безосновательны.

Сейчас судьи озвучили только резолютивную часть судебного решения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

К слову Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Виктора Януковича

Провозглашение полного текста постановления с указанием мотивов назначено на 20 ноября 2020 10:00. К этому времени суд просит воздержаться от оценки его действий.

Считаем бессодержательными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд способствует избежанию бывшим президентом Украины уголовной ответственности...,

– заявили в Апелляционном суде.

В сообщении отмечается, что суд считает недопустимым распространение недостоверной информации, создает негативное впечатление о деятельности структуры и манипулирует общественным мнением. Это искусственно обостряет ситуацию вокруг дел, имеющих общественное значение.

Отмена ареста Януковича: что известно