Отмена заочного ареста Януковичу: Апелляционный суд ответил на обвинения
Большинство украинцев возмутило решение Киевского апелляционного суда отменить арест президенту-беглецу Виктору Януковичу. Однако в структуре считают, что любые обвинения в их сторону безосновательны.
Сейчас судьи озвучили только резолютивную часть судебного решения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
К слову Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Виктора Януковича
Провозглашение полного текста постановления с указанием мотивов назначено на 20 ноября 2020 10:00. К этому времени суд просит воздержаться от оценки его действий.
Считаем бессодержательными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд способствует избежанию бывшим президентом Украины уголовной ответственности...,
– заявили в Апелляционном суде.
В сообщении отмечается, что суд считает недопустимым распространение недостоверной информации, создает негативное впечатление о деятельности структуры и манипулирует общественным мнением. Это искусственно обостряет ситуацию вокруг дел, имеющих общественное значение.
Отмена ареста Януковича: что известно
- 16 ноября Апелляционный суд отменил арест беглого президента Виктора Януковича. Ранее такую меру пресечения определил Печерский районный суд Киева еще 12 мая 2020 года.
- Дело касается избиения участников Революции Достоинства течение 18 – 20 февраля 2014. Она касается государственной измены, за которую Виктора Януковича ранее осудили.
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