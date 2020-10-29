Из-за давления: в КСУ объяснили скандальное решение об отмене е-деклараций
Конституционный суд Украины отменил е-декларирование, чтобы якобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не смог отделить в своем решении право не проверять декларации только судей.
Именно поэтому судьи КСУ отменили эту норму для всех категорий чиновников. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.
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Аргументы судьи КСУ об отмене е-деклараций
- По словам судьи Слиденко, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.
- Он добавил, что такая ситуация будет существовать до тех пор, пока Верховная Рада не урегулирует проблему. Он спихнул все на депутатов. Мол, те "сформулировали законодательную норму так, что ее нельзя разделить".
- Однако, судья уверяет, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц. Слиденко также утверждает, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.
С его слов становится очевидно, что реестр не будет работать, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Скандальное решение Конституционного суда: что нужно знать
- 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.
- Это решение приняли по иску 47 депутатов парламента от пророссийской партии ОПЗЖ и "За майбутнє". Следует отметить, что последних активно связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.