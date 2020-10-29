Конституционный суд Украины отменил е-декларирование, чтобы якобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. КСУ не смог отделить в своем решении право не проверять декларации только судей.

Именно поэтому судьи КСУ отменили эту норму для всех категорий чиновников. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.

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Аргументы судьи КСУ об отмене е-деклараций

По словам судьи Слиденко, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.

Он добавил, что такая ситуация будет существовать до тех пор, пока Верховная Рада не урегулирует проблему. Он спихнул все на депутатов. Мол, те "сформулировали законодательную норму так, что ее нельзя разделить".

Однако, судья уверяет, что е-декларирование сохраняется в полном объеме и распространяется на всех лиц. Слиденко также утверждает, что нет ни одной страны в мире, где исполнительная власть контролирует судебную.

С его слов становится очевидно, что реестр не будет работать, пока Рада не примет новый закон, которым предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

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27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает наказание за ложное декларирование (штраф или лишение свободы) чиновников государственного или местного уровня.

Это решение приняли по иску 47 депутатов парламента от пророссийской партии ОПЗЖ и "За майбутнє". Следует отметить, что последних активно связывают с олигархом Игорем Коломойским.

НАПК уже заявило, что убрало из открытого доступа реестр электронных деклараций чиновников.

Обратите внимание! В Офисе Президента отреагировали на решение КСУ. Там заявили, что в этом виноваты "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни и имущество было под контролем.