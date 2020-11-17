Сразу же из первых слов выступления в Верховной Раде Денис Шмыгаль дал понять: карантин выходного дня правительство не будет отменять. Мол, ограничительные меры уже показали результаты.

Украинцы снизили свою активность на выходных на 20%. Поэтому это – хорошая возможность разорвать цепочку заболеваемости. Больше об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Правительство не отменит карантин выходного дня

В противном случае через 3 недели ежедневно будут фиксировать 20 тысяч заражений.

Нужно зафиксировать на цифрах не более 12 – 15 тысяч случаев больных в сутки. В ближайшие 2 недели мы должны увидеть его (карантин выходного дня – 24 канал) первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех правил,

– отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что если этого не произойдет, то Украина начнет готовиться к более жесткому карантину.

Кто призывает проголосовать за постановление

Скептически оценили выступление Дениса Шмыгаля во фракции "Голос". Депутаты призвали проголосовать за постановление.

"Введение карантина выходного дня не имеет никакой помощи с эпидемиологической точки зрения. Это не поможет преодолеть эпидемию. Половинчатые решение не сработали в европейских странах, их вводили", – заверила нардепка от фракции "Голос" Ольга Стефанишин.



Карантин выходного дня не поможет преодолеть эпидемию / Фото РИА "Новости"

Постановление не отменит решение

Депутаты в "Слуге народа" объяснили: постановление не отменяет карантин автоматически. Оно лишь призывает правительство принять это решение. В то же время в монобольшенстве просят Кабмин прислушиваться к замечаниям депутатов.

Хотим рекомендовать господину премьер-министру пересмотреть карантин выходного дня и сделать более удачную модель, даже если мы говорим об ограничении,

– отметила нардепка от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Голосование провалилось

Несмотря на то, что под постановлением подписались председатели всех фракций, голосование с треском провалилось. Не хватило 80 голосов. В "Слуге народа" только чуть больше 30 депутатов поддержали постановление.

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По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева, решение должен принимать тот орган, который несет ответственность.

Уволят ли Степанова

Однако депутаты не опустили руки и решили преодолеть главного виновника, по их мнению, провальной борьбы с коронавирусом.

Законодатели хотят провести внеочередное заседание и собирают подписи за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас он заболел COVID-19 и находится на больничном.

Почему Рада провалила голосование: смотрите в сюжете 24 канала