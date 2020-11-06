Требуют отмены рынка земли: под КСУ устроили, вероятно, проплаченный митинг – фото, видео
Под зданием Конституционного Суда в Киеве утром 6 ноября собрались протестующие. Они требуют, чтобы КСУ признал неконституционным закон О рынке земли. Вероятно, митингующих привезли под здание суда, ведь неподалеку заметили несколько автобусов.
Здание оцепили силовики. К слову, правоохранителей сейчас больше, чем протестующих. Об этом сообщает 24 канал.
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Что требуют протестующие
- Митингующие требуют отмены рынка земли.
- Они скандируют, чтобы Раду и президента Владимира Зеленского отправили в отставку, потому что те якобы узурпируют власть, ведь не имеют права распускать судей КСУ.
Недалеко от здания суда стоят несколько автобусов на черниговских номерах. Вероятно, на этом транспорте привезли людей.
Среди митингующих преимущественно пенсионеры. Люди держат в руках флаги "Свободы", "Традиции и порядка" и "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев". К слову, ранее на странице "Свободы" в фейсбуке анонсировали митинг против рынка земли.
Митинг противников рынка земли под КСУ, смотрите видео:
КСУ и закон О рынке земли: что известно
- Ранее КСУ заявлял, что хочет рассмотреть земельную реформу.
- Однако 29 сентября суд отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли, так как на заседание не явился представитель президента Федор Вениславский.
- 2 ноября суд рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.
- 5 ноября КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельных" статей из-за отсутствия кворума.
Митингующие под КСУ / Фото 24 канала
Автобусы, на которых, вероятно, привезли митингующих / Фото 24 канала
Силовики и протестующие собрались под КСУ / Фото 24 канала
Скандал вокруг Конституционного суда: коротко
- Недавно КСУ признал неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, суд отменил наказание за ложь в декларациях и значительно ограничил полномочия НАПК.
- Такое решение вызвало возмущение в обществе.
- Впоследствии Зеленский созвал заседание СНБО и подал в Раду законопроект о роспуске судей КСУ.
- Проект президента не поддержали в Европарламенте. Однако Зеленский подчеркнул, что это наиболее либеральный путь разрешения ситуации.
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