Под зданием Конституционного Суда в Киеве утром 6 ноября собрались протестующие. Они требуют, чтобы КСУ признал неконституционным закон О рынке земли. Вероятно, митингующих привезли под здание суда, ведь неподалеку заметили несколько автобусов.

Здание оцепили силовики. К слову, правоохранителей сейчас больше, чем протестующих. Об этом сообщает 24 канал.

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Что требуют протестующие

Митингующие требуют отмены рынка земли.

Они скандируют, чтобы Раду и президента Владимира Зеленского отправили в отставку, потому что те якобы узурпируют власть, ведь не имеют права распускать судей КСУ.

Недалеко от здания суда стоят несколько автобусов на черниговских номерах. Вероятно, на этом транспорте привезли людей.

Среди митингующих преимущественно пенсионеры. Люди держат в руках флаги "Свободы", "Традиции и порядка" и "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев". К слову, ранее на странице "Свободы" в фейсбуке анонсировали митинг против рынка земли.

Митинг противников рынка земли под КСУ, смотрите видео:

КСУ и закон О рынке земли: что известно

Ранее КСУ заявлял, что хочет рассмотреть земельную реформу.

Однако 29 сентября суд отложил рассмотрение конституционности закона О рынке земли, так как на заседание не явился представитель президента Федор Вениславский.

2 ноября суд рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

5 ноября КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельных" статей из-за отсутствия кворума.

Митингующие под КСУ / Фото 24 канала

Автобусы, на которых, вероятно, привезли митингующих / Фото 24 канала

Силовики и протестующие собрались под КСУ / Фото 24 канала

Скандал вокруг Конституционного суда: коротко