Кабинет Министров Украины отменил ограничения по размеру зарплат руководству и членам наблюдательных советов нескольких крупных государственных компаний. Речь идет об Укрзализныце, международном аэропорте "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.

Кабмин отменил ограничения на зарплаты топ-менеджеров Укрзализныци, "Борисполя" и АМПУ: что известно

Соответствующие распоряжения правительства от 5 октября 2020 года опубликовали на сайте кабмина. Говорится о следующих документах: №1387-р, 1388-р, 1389-р.

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Этими распоряжениями Кабмин признает утратившими силу предыдущие с июля – августа 2020 года. Тогда правительство утверждало финансовые планы Укрзализныци, "Борисполя" и АМПУ.

Заметим! Кабмин ввел ограничение заработной платы в 47 230 гривен в месяц для руководителей, членов правления и членов наблюдательных советов государственных компаний. Должны были продолжаться такие ограничения в период карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Что этому предшествовало