Кабмин отменил ограничения по зарплатам руководству Укрзализныци, "Борисполя" и АМПУ
Кабинет Министров Украины отменил ограничения по размеру зарплат руководству и членам наблюдательных советов нескольких крупных государственных компаний. Речь идет об Укрзализныце, международном аэропорте "Борисполь" и Администрации морских портов Украины.
Кабмин отменил ограничения на зарплаты топ-менеджеров Укрзализныци, "Борисполя" и АМПУ: что известно
Соответствующие распоряжения правительства от 5 октября 2020 года опубликовали на сайте кабмина. Говорится о следующих документах: №1387-р, 1388-р, 1389-р.
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Этими распоряжениями Кабмин признает утратившими силу предыдущие с июля – августа 2020 года. Тогда правительство утверждало финансовые планы Укрзализныци, "Борисполя" и АМПУ.
Что этому предшествовало
- 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что заработные платы чиновников и судей следует максимально сократить в период карантина.
- 28 августа Конституционный Суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
- 16 сентября Кабинет министров снял карантинное ограничение зарплат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов трех государственных банков.
- 2 октября президент Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в частности, позволяет Кабинету министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях.
- 28 октября Кабинет Министров принял постановление, которое снимает ограничения в 10 размеров минимальных зарплат для месячного вознаграждения и заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных компаний.
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