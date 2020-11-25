В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск об отмене карантина выходного дня. Однако истец требует еще и моральную компенсацию.

Чего требует истец

Кроме отмены карантина выходного дня, истец просит 500 тысяч гривен морального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

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Деньги просят взыскать с Кабинета Министров в качестве компенсации.

К слову, иск подал житель Черниговской области. Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Что с предыдущими исками

Ранее в суд уже поступали 3 иска об отмене карантина выходного дня. По двум из них суд открыл производство. Третий оставил без изменений, чтобы истец устранил недостатки.

Обратите внимание! Правительство ввело с 13 ноября карантин выходного дня. Поэтому в течение 3 недель в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. Кстати, украинцы крайне резко восприняли инициативу Кабмина. Предприниматели даже выходили на протесты.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала