Отмыли 15 миллиардов: бывшие руководители ГНС организовали конвертцентр в Киеве – фото
Огромный конвертационный центр в Киеве функционировал с 2019 года. Его организаторами выступали экс-чиновники налоговой службы и сотрудники банков.
За время работы "конверт" провел финансовые операции на сумму 15 миллиардов гривен, сообщили в пресс-службе СБУ.
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Следователи установили, что работа центра по отмыванию денег и уклонение предпринимателей от налогов обеспечивали более 400 фиктивных фирм. Обслуживали подозреваемые не только частный бизнес, но и даже государственные и коммунальные компании.
Прежнее руководство Государственной налоговой службы давало возможность клиентам "конвертцентра" обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, за счет чего они уклонялись от уплаты налогов,
– сообщили в СБУ.
Какие доказательства получили следователи
Во время обысков в помещениях офиса конвертцентра, а также в домах фигурантов дела правоохранители нашли сотни печатей, оформленных на:
- фиктивные предприятия;
- оффшорные компании;
- налоговые органы;
- суды;
- органы местной власти;
- нотариусов.
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Кроме того, работники спецслужбы обнаружили бухгалтерскую документацию, подтверждающую причастность подозреваемых к сделкам.
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Только часть проблемы
"Конверт", деятельность которого приостановлена, по словам следователей, является лишь частью огромного механизма в отношении формирования налогового кредита по ГНС.