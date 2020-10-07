Огромный конвертационный центр в Киеве функционировал с 2019 года. Его организаторами выступали экс-чиновники налоговой службы и сотрудники банков.

За время работы "конверт" провел финансовые операции на сумму 15 миллиардов гривен, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Следователи установили, что работа центра по отмыванию денег и уклонение предпринимателей от налогов обеспечивали более 400 фиктивных фирм. Обслуживали подозреваемые не только частный бизнес, но и даже государственные и коммунальные компании.

Прежнее руководство Государственной налоговой службы давало возможность клиентам "конвертцентра" обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, за счет чего они уклонялись от уплаты налогов,

– сообщили в СБУ.

Какие доказательства получили следователи

Во время обысков в помещениях офиса конвертцентра, а также в домах фигурантов дела правоохранители нашли сотни печатей, оформленных на:

фиктивные предприятия;

оффшорные компании;

налоговые органы;

суды;

органы местной власти;

нотариусов.



СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр в Киеве

Кроме того, работники спецслужбы обнаружили бухгалтерскую документацию, подтверждающую причастность подозреваемых к сделкам.



СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра

Только часть проблемы

"Конверт", деятельность которого приостановлена, по словам следователей, является лишь частью огромного механизма в отношении формирования налогового кредита по ГНС.